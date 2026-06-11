Δώρα Χρυσικού: «Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν παύει να είναι ο ίδιος»

H διάγνωση του καρκίνου και η συγκίνηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα

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«Ήμουν τυχερή» – Η εξομολόγηση της Δώρας Χρυσικού για τον καρκίνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο των ωοθηκών και την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης.
  • Τόνισε τη σημασία της αναζήτησης δεύτερης και τρίτης ιατρικής γνώμης για τους ασθενείς.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη ευαίσθητης προσέγγισης από τους γιατρούς προς τους ογκολογικούς ασθενείς.
  • Εξέφρασε την υποστήριξη που έλαβε από τον σύντροφό της και την ανάγκη στήριξης για τους ασθενείς.
  • Πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, δηλώνει υγιής και τονίζει τη σημασία της ενσυναίσθησης στον τομέα της υγείας.

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο των ωοθηκών, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και τη στήριξη που χρειάζεται ένας ασθενής από το περιβάλλον του, μίλησε η Δώρα Χρυσικού στην κάμερα του Breakfast@Star.

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Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο της  Γωγώς Μαστροκώστα, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι ένας ασθενής να αναζητά περισσότερες από μία ιατρικές γνώμες.

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«Η σωστή διάγνωση είναι το άλφα και το ωμέγα. Εγώ ήμουν τυχερή, γιατί βρήκα έναν δύσκολο, επικίνδυνο και αθόρυβο καρκίνο. Ο καρκίνος των ωοθηκών δεν έχει διαγνωστικά εργαλεία, όμως τον εντόπισα σε ένα στάδιο που μπορούσα να ελπίζω και να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνω καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως συγκλονίστηκε από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα και στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δεύτερης και της τρίτης ιατρικής γνώμης.

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«Αυτό που είπε ότι πρέπει να ζητάς και δεύτερη και τρίτη γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ακούσεις τόσες γνώμες ώστε να καταλήξεις σε εκείνον τον γιατρό που σου δημιουργεί τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όχι μόνο ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος», τόνισε.

Η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί οφείλουν να διαχειρίζονται έναν ογκολογικό ασθενή.

«Χρειάζεται ένας συγκεκριμένος χειρισμός. Δε λέω να αποκρύψεις την αλήθεια, αλλά η αλήθεια μπορεί να ειπωθεί με πολλούς τρόπους. Πρέπει να δώσεις στον άλλον το κουράγιο να προχωρήσει και να αντιμετωπίσει την ασθένεια», σημείωσε.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε από τον σύντροφό της καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς της με την υγεία της, σχολιάζοντας παράλληλα τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από τον Τραϊανό Δέλλα και τη στάση του απέναντι στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η εξομολόγηση της Δώρας Χρυσικού: «Έπρεπε να μιλήσω δημόσια για τον καρκίνο»

«Είναι αδιανόητο που θεωρούμε κάτι τόσο μεγάλο θέμα, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν παύει να είναι αυτός που ήταν πριν. Δεν είμαστε μόνο η εμφάνισή μας, τα μαλλιά μας ή το σώμα μας. Είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά», είπε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι έχει ακούσει πολλές ιστορίες γυναικών που βρέθηκαν αντιμέτωπες με γυναικολογικούς καρκίνους και δεν είχαν την υποστήριξη που περίμεναν από τους συντρόφους τους.

«Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες που έχουν περάσει γυναικολογικούς καρκίνους και έχω ακούσει ιστορίες εγκατάλειψης που με έχουν σοκάρει. Γι' αυτό και θεωρώ αυτονόητο να στέκεσαι δίπλα στον άνθρωπό σου στις δύσκολες στιγμές», ανέφερε.

Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ακόμη γιατί επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο.

«Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Είμαι ένας διάφανος άνθρωπος και δεν θα μπορούσα να κρύβομαι στην πιο δύσκολη και επώδυνη στιγμή της ζωής μου. Ένιωσα ότι έπρεπε να μιλήσω», εξομολογήθηκε.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή της, η ηθοποιός δηλώνει ότι δεν βλέπει πλέον τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που ήταν κάποτε άρρωστος, αλλά ως έναν υγιή άνθρωπο που συνεχίζει τη ζωή του.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά. Να μπορείς να ζεις χωρίς να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ως πρώην ασθενή, αλλά ως έναν υγιή άνθρωπο», είπε συγκινημένη.

Η ηθοποιός έκλεισε τη συνέντευξή της στέλνοντας ένα μήνυμα για τη σημασία της ενσυναίσθησης, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας.

«Δεν αρκεί να είσαι ένας καλός επιστήμονας. Πρέπει να έχεις και ενσυναίσθηση για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Είναι εξίσου σημαντικό», κατέληξε.

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