Η αναμονή τελείωσε! Το Μουντιάλ 2026 ανοίγει σήμερα την αυλαία του και ο πλανήτης ετοιμάζεται να ζήσει για περισσότερο από έναν μήνα στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενείται σε τρεις χώρες – Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά – ενώ συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου το Μουντιάλ 2026 - AP Images

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, εκεί όπου το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική.

Ωστόσο, πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα, το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το πιο πολιτικοποιημένο Μουντιάλ της σύγχρονης εποχής

Η διοργάνωση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να επανεξετάσουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε ταξιδιώτες, αθλητές και φιλάθλους, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τη διάρκεια ενός παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος.

Το φετινό μουντιάλ διεξάγεται σε μια έντονη πολιτική περίοδο για τις ΗΠΑ - AP Images

Οι ανησυχίες δεν είναι θεωρητικές. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκαν περιστατικά που προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις.

Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, ο οποίος είχε επιλεγεί από τη FIFA για να συμμετάσχει στη διοργάνωση, δεν έλαβε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι διέθετε έγκυρη βίζα και διπλωματικό διαβατήριο. Η εξέλιξη αυτή του στέρησε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα στον κορυφαίο Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν - AP Images

Ο 34χρονος διαιτητής, που είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 από την CAF, υποβλήθηκε – σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος – σε πολύωρη ανάκριση κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ και στη συνέχεια κρατήθηκε για αρκετές ώρες πριν επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής μέσω Κωνσταντινούπολης. Όταν επέστρεψε στο Μογκαντίσου, τον υποδέχθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, συνάδελφοί του διαιτητές και δεκάδες πολίτες ως εθνικό ήρωα. «Όλα είναι γραφτό να συμβούν. Η FIFA με στήριξε και παρέμεινε σε επαφή μαζί μου μέχρι να επιστρέψω στο Μογκαντίσου», δήλωσε, ενώ έστειλε και μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας: «Υπόσχομαι ότι θα με δείτε να διαιτητεύω στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Παρά το γεγονός ότι είχε βίζα τον έστειλαν πίσω στη χώρα του, όπου τον υποδέχθηκαν σαν ήρωα - AP Images

Παράλληλα, ο Ιρακινός διεθνής Αϊμέν Χουσεΐν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για αρκετές ώρες κατά την άφιξή του στο Σικάγο, ενώ μέλος της αποστολής του Ιράκ δεν έλαβε τελικά άδεια εισόδου στη χώρα.

Ο παίκτης της εθνικής ομάδας του Ιράκ, Αϊμέν Χουσεΐν υποβλήθηκε σε επτάωρο εξονυχιστικό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Σικάγο - AP Images

Σύμφωνα με ιρακινές πηγές, ο επιθετικός παρέμεινε για σχεδόν επτά ώρες υπό έλεγχο στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν τα ταξιδιωτικά του έγραφα και να προχωρούν ακόμη και σε έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του. Τελικά του επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ, όμως ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας δεν είχε την ίδια τύχη και υποχρεώθηκε να επιστρέψει, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται ενόψει της διοργάνωσης.

Μουντιάλ 2026: Έλεγχοι, βίζες και αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσαν και οι εικόνες από τη Νέα Υόρκη, όπου οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ουζμπεκιστάν υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας πριν από φιλικό αγώνα προετοιμασίας, σε αντίθεση με την αποστολή της Ολλανδίας που πέρασε χωρίς αντίστοιχη διαδικασία.

Σε ανάλογους ελέγχους υποβλήθηκαν και οι παίκτες της εθνικής Ουζμπεκιστάν - AP Images

Παράλληλα, ο επιθετικός της Ελβετίας Μπριλ Εμπολό δεν κατάφερε να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή της ομάδας του εξαιτίας καθυστέρησης στην επικύρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων του.

Ο διεθνής της Ελβετίας, Μπριλ Εμπολό παρά λίγο να μη συμμετάσχει στο Μουντιάλ, λόγω εκκρεμοτήτων με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα - AP Images

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί διεθνώς, φίλαθλοι από περισσότερες από το ένα τέταρτο των 48 χωρών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αυστηρότερους ελέγχους ή αυξημένα ποσοστά απόρριψης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μουντιάλ 2026: Η περίπτωση του Ιράν και η γεωπολιτική σκιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Ιράν. Η Team Melli έχει ως βάση προετοιμασίας την Τιχουάνα του Μεξικού, ωστόσο οι τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις προηγούμενες εβδομάδες κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι οι Ιρανοί διεθνείς ενδέχεται να μην έχουν δικαίωμα παραμονής σε αμερικανικό έδαφος και ότι θα υποχρεώνονταν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ μόνο για τις ημέρες των αγώνων τους, επιστρέφοντας αμέσως μετά στο Μεξικό.

Περιπέτειες και για την Εθνική Ομάδα του Ιράν - AP Images

Ένα τέτοιο σενάριο θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA οι αποστολές πρέπει να βρίσκονται στην πόλη διεξαγωγής από την προηγούμενη ημέρα, να συμμετέχουν σε επίσημες συνεντεύξεις Τύπου και να πραγματοποιούν τις τελευταίες προπονήσεις τους στο γήπεδο του αγώνα.

Η φημολογία εντάθηκε λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά και εξαιτίας των αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται από την αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου του Ιράν δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν βίζα εισόδου, γεγονός που ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από τη συμμετοχή της αποστολής.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι η ομάδα δε θα μπορεί να διανυκτερεύσει στις ΗΠΑ μία μέρα πριν από τους αγώνες στο αμερικανικό έδαφος, αλλά τελικά αυτό δε θα ισχύσει - AP Images

Τελικά, το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έδωσε διευκρινίσεις και διέψευσε τα σενάρια περί αυθημερόν μετακινήσεων. Όπως ξεκαθαρίστηκε, η εθνική Ιράν θα μπορεί να εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μία ημέρα πριν από κάθε αγώνα της και να διανυκτερεύει κανονικά στη χώρα, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα της FIFA.

Παρά την εξέλιξη αυτή, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως. Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιαμαλί, προειδοποίησε δημόσια ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί την παρουσία άλλων σημαιών ή πολιτικών συμβόλων στις εξέδρες που αμφισβητούν την Ισλαμική Δημοκρατία, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής αγώνα εάν υπάρξουν τέτοια περιστατικά.

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού έχει προειδοποιήσει πως η εθνική ομάδα της χώρας του θα αποχωρήσει σε περίπτωση αλλοίωσης των εθνικών συμβόλων της χώρας του - AP Images

Η υπόθεση του Ιράν αποτυπώνει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη το πώς η γεωπολιτική έχει εισβάλει στο φετινό Μουντιάλ, μετατρέποντας μια αθλητική διοργάνωση σε πεδίο διπλωματικών ισορροπιών και πολιτικών συμβολισμών.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού.

Το υπόβαθρο βρίσκεται στις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ, με βασικό επιχείρημα την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου είχαν επιβληθεί ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, ενώ τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι έχουν ενταθεί για πολίτες κρατών που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν «υψηλού κινδύνου».

Αυτό εξηγεί γιατί αρκετές αποστολές από χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πρόσθετους ελέγχους, καθυστερήσεις ή ακόμη και αρνήσεις εισόδου.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και πρώην αθλητές. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αυστραλίας και ακτιβιστής Κρεγκ Φόστερ χαρακτήρισε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο «το πιο βαθιά πολιτικοποιημένο της σύγχρονης εποχής», υποστηρίζοντας ότι καταρρίπτεται ο μύθος πως ο αθλητισμός μπορεί να παραμένει αποκομμένος από την πολιτική.

Η Διεθνής Ένωση Αθλητικού Τύπου έχει επίσης εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για περιπτώσεις δημοσιογράφων που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έγκαιρα βίζα παρά τη διαπίστευσή τους.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά σήμερα ως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Ταυτόχρονα όμως εξελίσσεται σε μια διοργάνωση όπου το ποδόσφαιρο, η πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γεωπολιτική συνυπάρχουν όσο ποτέ άλλοτε. Και ίσως αυτό να είναι το βασικό χαρακτηριστικό του πιο πολυσυζητημένου Παγκοσμίου Κυπέλλου των τελευταίων ετών.