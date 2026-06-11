Μπάσκετ: Νίκη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό για το πρωτάθλημα

Οι Πράσινοι μετά από δύο παρατάσεις πήραν τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι Πράσινοι με τους Σορτς και Τολιόπουλο να παίρνουν την ομάδα... επάνω τους κατάφεραν και πήραν τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών στο 2-2.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 απέναντι στον Ολυμπιακό στο «T-Center» μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε την σειρά σε 2-2. Έτσι, το πρωτάθλημα θα κριθεί στο Game 5 που θα γίνει στο ΣΕΦ το προσεχές Σάββατο (13/6, 18:00).

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