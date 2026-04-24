Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα ζώδια

Ποια ζώδια θα πιεστούν και ποια θα είναι άνετα;

Η Άση Μπήλιου έδωσε μέσα από το Breakfast@Star μια πρώτη «γεύση» για τις σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις των ημερών, εστιάζοντας κυρίως στη μεγάλη μετακίνηση του Ουρανού, αλλά και στις όψεις που επηρεάζουν το Παρασκευοσαββατοκύριακο.

Η αστρολόγος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της εισόδου του Ουρανού στους Διδύμους, λέγοντας: «εγκαθίσταται στο ζώδιο των Διδύμων... και θα μείνει για μια επταετία... μέχρι το 2033».

Τι σημαίνει η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους

Η ίδια εξήγησε ότι όταν πρόκειται για «αργούς πλανήτες» όπως ο Ουρανός, οι αλλαγές είναι βαθιές και μακροπρόθεσμες. Όπως είπε: «όταν μιλάμε για τον Ουρανό, μιλάμε για ριζικές αλλαγές». Αυτό σημαίνει ότι η νέα αυτή θέση δεν επηρεάζει απλώς την καθημερινότητα, αλλά φέρνει ανατροπές σε νοοτροπίες, επικοινωνία, τεχνολογία και κοινωνικές δομές – όλα θέματα που σχετίζονται με τους Διδύμους.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ο Ουρανός είχε βρεθεί ξανά στους Διδύμους τη δεκαετία του ’40, υπονοώντας ότι μπορεί να δούμε αντίστοιχα μεγάλες ιστορικές ή κοινωνικές μεταβολές.

Το σκηνικό του Παρασκευοσαββατοκύριακου

«Σήμερα είναι μια μέρα που έχει κάποια ουρανοκατέβατα, κάποια ξαφνικά», είπε αναφερόμενη σε απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως τον σεισμό που έγινε το πρωί της Παρασκευής 24/4 στην Κρήτη.

  • Το Σάββατο, η όψη Ήλιου – Πλούτωνα φέρνει πίεση και ένταση, κυρίως σε συγκεκριμένα ζώδια.
  • Την Κυριακή, «γίνεται ένας χαμός», καθώς συνδυάζονται: το τετράγωνο Ερμή – Δία (παρεξηγήσεις, υπερβολές), και η όψη Αφροδίτης – Ποσειδώνα (ρομαντισμός αλλά και αυταπάτες).

Παρά την ένταση, σημείωσε ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα λίγο πιο άνετο σαββατοκύριακο, με εξαίρεση τα σταθερά ζώδια (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου), που μπορεί να νιώσουν μεγαλύτερη πίεση.

