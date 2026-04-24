Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο

Η ηλικία, η μόδα, ο γάμος, τα παιδιά και το διαζύγιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Ιωάννα Σουλιώτη: / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
• by STAR AI
  • Η Ιωάννα Σουλιώτη, πρώην top model, είναι 52 ετών και μητέρα διδύμων.
  • Ασχολείται με τον τομέα της ευεξίας μετά την καριέρα της στο μόντελινγκ και την τηλεόραση.
  • Η γιόγκα την βοήθησε να ξεπεράσει το διαζύγιο και να αναδιοργανώσει τη ζωή της.
  • Αναφέρει ότι οι σχέσεις της πρέπει να είναι ουσιαστικές και ειλικρινείς.
  • Τα δίδυμά της έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, με την κόρη να είναι εκρηκτική και τον γιο πιο ήρεμο.

Η Ιωάννα Σουλιώτη, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον χώρο της ευεξίας, ήταν ένα από τα πολύ γνωστά top models, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις παρουσιάσεις τηλεοπτικών εκπομπών και συνεργάστηκε με αρκετά περιοδικά ως σύμβουλος μόδας.

Είναι 52 χρόνων, μητέρα δύο παιδιών, των διδύμων Φιλέα και Φιλομήλα και πρόσφατα ο τηλεοπτικός φακός την απαθανάτισε σε μία έξοδό της στην Αθήνα.

Δείτε την Ιωάννα Σουλιώτη σήμερα:

Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο

Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο

Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο

Φωτογραφίες: NDP

Σε συνέντευξή της πριν από ακρετά χρόνια, είχε αναφερθεί στην εποχή του δραστηριοποιούταν επαγγελματικά ως μοντέλο, αποκαλύπτοντας ότι: «Ηταν μια μαγική περίοδος, ήμουν τελείως ξένοιαστη και είχα όλη τη ζωή μπροστά μου. Ακόμα λέω στα παιδιά μου ότι αν ήξερα ότι θα είχα τόση επιτυχία ως μοντέλο, δεν θα το σταματούσα ποτέ. Οπως λέει ένας φίλος μου "πετυχαίνεις κάτι επαγγελματικά όταν έχεις ξεπεράσει το προηγούμενο". Ουσιαστικά δεν δούλεψα πολλά χρόνια, θυμάμαι ήταν από το 1990 έως το 1994». 

Για το βήμα να ανοίξει το δικό της χώρο ευεξίας, αποκάλυψε ότι τη βοήθησε να προχωρήσει έπειτα πό το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της: «Η γιόγκα είναι η επίγνωση του ποιος είμαι. Πώς βιώνω τις καταστάσεις, πώς τιθασεύω το μυαλό μου, γιατί δημιουργούμε συννεφάκια και χανόμαστε σε αυτά. Φυσικά δεν πέρασα και τόσο ωραία όταν χώρισα. Ομολογώ ότι ήταν χάλια. Δεν ήταν καλή περίοδος, ωστόσο η γιόγκα με βοήθησε πάρα πολύ. Για μένα ήταν ένα όνειρο το οποίο ήθελα ανέκαθεν να πραγματοποιήσω, όταν τα παιδιά μου θα ξεκινούσαν σπουδές. Αν και ήρθε λίγο νωρίτερα στη ζωή μου, το εκλαμβάνω ως ένα συμπαντικό δώρο και δεν έχω παρά να το καλωσορίσω».

 

Ενώ συνέχισε σχολιάζοντας για το εάν αναθεώρησε πράγματα στη ζωή της μετά το διαζύγιό της: «Σίγουρα ήταν καθοριστική περίοδος, αφού όταν φτάσεις στο σημείο να τελειώσεις έναν γάμο, πάει να πει ότι τα πράγματα είχαν τελματώσει. Εκεί είναι που γεννιέται μια καινούρια αρχή και τα βάζεις όλα κάτω ξανά. Αναδιοργανώθηκα, έκανα την αυτοκριτική μου, ανακάλυψα τι πραγματικά μου αρέσει. Πλέον δεν έχω υπομονή, θέλω οι σχέσεις μου να είναι ουσιαστικές και ειλικρινείς. Νιώθω ολοκληρωμένη».

Δημόσια το πρώην μοντέλο είχε αναφερθεί και στα δύο παιδιά της: «Έχω δύο παιδιά, δίδυμα, με τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες. Οι διαφορές τους φαίνονται στο πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή. Η κόρη μου είναι πιο εκρηκτική, ο γιος μου είναι πιο ψύχραιμος. Ο γιος μου είναι πιο επικοινωνιακός, και η κόρη μου πιο ήσυχη. Έτσι ήταν από μωρά», ανέφερε η Ιωάννα Σουλιώτη.

Δείτε φωτογραφίες της Άννας Σουλιώτη στo Ιnstagram:

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
 |
MΟΔΑ
 |
ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top