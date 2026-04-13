Σωτήρης Τζεβελέκος: Τι κάνει και πώς είναι σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός

Το βιογραφικό, ο γάμος με την Έφη Θεοχάρη και η κόρη τους

Πρώτη Δημοσίευση: 02.04.26, 11:38
Σωτήρης Τζεβελέκος: «Τη σύζυγό μου τη γνώρισα στο σπίτι του Αλέκου Σακελλάριου» / Βίντεο: ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωτήρης Τζεβελέκος, 81 ετών, εμφανίστηκε πρόσφατα στο Θέατρο Αθηνών στην παρουσίαση βιβλίου.
  • Γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε υποκριτική, ενώ εργάστηκε και ως ταξιτζής στην αρχή της καριέρας του.
  • Έχει συμμετάσχει σε 45 ταινίες και πολλές τηλεοπτικές σειρές, με χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο.
  • Πήρε σύνταξη στα 63 του για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του και είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Έφη Θεοχάρη.
  • Η κόρη του ζει στην Αγγλία και ο Τζεβελέκος έχει εκφράσει την επιθυμία να την βλέπει ευτυχισμένη.

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος αν και δεν κάνει πλέον συχνά δημόσιες εμφανίσεις, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον γνωστό ηθοποιό πριν από λίγες ημέρες στο Θέατρο Αθηνών, όπου έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μάκη Δελαπόρτα.

Σωτήρης Τζεβελέκος: Η σπάνια εμφάνιση με την πανέμορφη σύζυγό του

Έτσι είναι σήμερα στα 81 του χρόνια ο Σωτήρης Τζεβελέκος, ο οποίος ξεχώρισε για την αμεσότητα, την έμφυτη κωμική του φλέβα και την εκφραστικότητά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος ποζάρη χαμογελαστός με τους Γιάννη Ζουγανέλη και Μάκη Δελαπόρτα / Φωτογραφία: NDP

Με το ταλέντο του κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες και χαρακτηριστικές μορφές του παλιού ελληνικού σινεμά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μεγάλη οθόνη.

Γνωρίζοντας τον Σωτήρη Τζεβελέκο: Το βιογραφικό του ηθοποιού 

  • Γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1945 στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Κυριαζή Χαρατσάρη
  • Αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, κυνηγώντας το όνειρό του και μέσα από μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους ξεκίνησε να χτίζει την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής
  • Στα πρώτα του βήματα χρειάστηκε να εργαστεί και ως ταξιτζής, προκειμένου να μπορέσει να στηριχθεί οικονομικά τα πρώτα χρόνια στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι: ««Ήταν αλήθεια ότι δούλεψα ως οδηγός ταξί. Έβγαλα την άδεια τέλος της άνοιξης του 1996 και το καλοκαίρι του 1999 το πούλησα. Δούλεψα το ταξί εγώ και η Έφη. Δώσαμε εξετάσεις για επαγγελματική οδήγηση. Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε, ότι σταμάτησα τη δουλειά μου και έγινα ταξιτζής. Ποτέ δε σταμάτησα τη δουλειά μου και ήμουν μόνο ταξιτζής. Το έκανα παράλληλη δουλειά»
  • Συνολικά, στην πορεία του συμμετείχε σε 45 ταινίες, κάποιες από τις οποίες ήταν οι «Ξύπνα Βασίλη», «Η Αλίκη Δικτάτωρ», «Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας», «Η Ρένα είναι Οφ Σάιντ» και «Ο Τρομοκράτης»

  • Όσον αφορά στο θέατρο, η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1968 στην παράσταση «Ταρτούφος». Συνεργάστηκε με γμωστούς θιάσους και καλλιτέχνες, όπως οι Σταύρος Παράβας, Ζωή Λάσκαρη, Γιώργος Πάντζας και Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία, αναγνώρισε το ταλέντο του και τον πρότεινε στον Αλέκο Σακελλάριο για τον ρόλο του στην ταινία «Η Ρένα είναι Οφ Σάιντ»

  • Στην τηλεόραση, ο Σωτήρης Τζεβελέκος έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1971, στη σειρά «Η Κοκορόμυαλη». Κατά τη διάρκεια της πορείας του συμμετείχε στα «Λούνα Παρκ», «Οι Ιερόσυλοι», «Τα Παλιόπαιδα τ’ ατίθασα», «Το Ημερολόγιο ενός Θυρωρού», «Ορκιστείτε Παρακαλώ», «Αυλές και Ρετιρέ», «Τμήμα Ηθών» και «Εγκλήματα»
  • Το 1972 πήρξε ένας από τους δύο συμπαρουσιαστές του Νίκου Μαστοράκη στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Candid Camera»
  • Είναι παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό, Έφη Θεοχάρη και έχουν μία κόρη, η οποία ζει στην Αγγλία.

Σωτήρης Τζεβελέκος: «Πήρα σύνταξη στα 63 μου, ήθελα να ασχοληθώ μόνο με την οικογένειά μου»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι άφησε την υποκριτική με σκοπό να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά του. Συγκεκριμένα είπε ότι: «Πήρα σύνταξη στα 63 μου, ήθελα να ασχοληθώ μόνο με την οικογένειά μου. Υπήρξαν κάποιες δουλειές στην αρχή, οι οποίες δεν μου άρεσαν και από εκεί και πέρα όταν λες “όχι” σιγά – σιγά απομακρύνεσαι από τη δουλειά. Το “ναι” δε λέει τίποτα. Πρέπει οι συνθήκες να είναι τέτοιες για μια επιστροφή, παίζει ρόλο το καστ, ο σκηνοθέτης, πώς θα σε αντιμετωπίσουν. Το θέμα δεν είναι το μήκος του ρόλου, αλλά η ουσία. Αν είναι ένας ρόλος μόνο για παρουσία, δε με ενδιαφέρει».

Σωτήρης Τζεβελέκος: Ο γάμος με την Έφη Θεοχάρη και η κόρη του

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος με τη σύζυγο του, Έφη Θεοχάρη, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του χώρου. Έχουν μια κόρη που ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο ηθοποιός σε συνέντευξή του: «Δεν παντρεύτηκα μικρός. Με την Έφη Θεοχάρη είχα 9 χρόνια δεσμό. Είναι σπουδαία γυναίκα, μια κούκλα. Ήταν επιτυχημένο μοντέλο, τη γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου».

Ενώ για την κόρη του, η οποία ζει μόνιμα στην Αγγλία υπογράμμισε ότι: «Έχουμε και μια κόρη, που ζει στην Αγγλία. Ποτέ δεν της είπα όχι, ήθελα να είναι το παιδί μου χαρούμενο και να είναι καλά. Ερωτεύτηκε μέσω ίντερνετ και πήγε μετανάστρια στην Αγγλία».

 

