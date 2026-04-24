MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

Όσα είπε για τη Wasan στο Breakfast@Star

24.04.26 , 12:33 Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
24.04.26 , 12:31 Φτιάξτε γνήσια Μανιάτικη «Τσουχτή» για το Σαββατοκύριακο
24.04.26 , 12:26 Citroën: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα...ζαλίζουν
24.04.26 , 12:24 Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη: Βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο
24.04.26 , 12:23 Ο Πάνος Καλίδης για την ένταση με τον συνεργάτη του
24.04.26 , 12:21 Έκρηξη Αμπελόκηποι: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός - Ένοχες δύο γυναίκες
24.04.26 , 12:17 Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
24.04.26 , 11:47 Σταύρος Καλογεράκης: Πώς κατάφερε να χάσει 71 κιλά μέσα σε έναν χρόνο
24.04.26 , 11:44 Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»
24.04.26 , 11:39 Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη
24.04.26 , 11:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η πρώτη αντίδραση μετά την επίθεση Γκολεμά -Αντωνάτου
24.04.26 , 11:05 Opel Frontera Electric: Τώρα μόνο από 20.900 ευρώ
24.04.26 , 11:00 MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
24.04.26 , 10:49 Ιωάννα Σουλιώτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο
24.04.26 , 10:46 Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα αποχώρησε από το MasterChef 2026, προκαλώντας έκπληξη λόγω των καλών επιδόσεών της.
  • Ανέφερε ότι είναι πικραμένη και στεναχωρημένη, αλλά ελπίζει να το χωνέψει με τον καιρό.
  • Εξέφρασε την αίσθηση αδικίας για την ψήφο που έλαβε η Wasan στο τελευταίο επεισόδιο.
  • Περιέγραψε τη φιλία της με τη Wasan, τονίζοντας τη διαφορά χαρακτήρων τους.
  • Η Κωνσταντίνα χαρακτήρισε την εμπειρία της στο MasterChef ως "μαγική".

Η αποχώρησή της από το MasterChef 2026 το βράδυ της Πέμπτης ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους, αφού οι επιδόσεις της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής ήταν πολύ καλές. 

MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»

Το πρωί της Παρασκευής, η πρώην διαγωνιζόμενη μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, απαντώντας στην Ελένη Χατζίδου για το πώς αισθάνεται μετά την αποχώρησή της: «Ακόμα λίγο πικραμένη, είμαι στεναχωρημένη. Όμως όσο περνάει ο καιρός νομίζω αυτό να το χωνέψω κάποια φάση».

MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

«Δεν το περίμενα να φύγω τόσο νωρίς. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά εντάξει. Ήθελα να προχωρήσω περισσότερο στον διαγωνισμό», απάντησε στον Ετεοκλή Παύλου για αυτό που την πίκρανε. 

MasterChef: Η Wasan στον «τάκο» - «Το σημερινό ράγισε την καρδιά μου»

«Η Wasan ήταν έτοιμη να δώσει τη θέση της, θέση στο όνειρο σε εσένα. Δεν είναι και λίγο αυτό», σχολίασε η Ελένη. «Σίγουρα δεν είναι λίγο. Η Wasan πάντα αγωνιζόταν για τον εαυτό της αλλά και για εμένα. Ένας πραγματικός άνθρωπος», απάντησε η μαγείρισσα από την Κύπρο. «Νομίζω είμαστε τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά με κάποιον τρόπο τα βρίσκαμε εμείς οι δύο. Εντάξει, το κυνήγησε πολύ κι η Wasan γιατί είμαι ένας κλειστός χαρακτήρας η αλήθεια είναι. Η Wasan είναι πιο αγαπησιάρα, δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον κι αυτό έτσι με έκανε κι εγώ να ανοιχτώ και ήρθαμε πάρα πολύ κοντά», σχολίασε για τη φιλία τους. 

MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

Η Κωνσταντίνα μίλησε και για την αδικία που έγινε στο παιχνίδι: «Την αδικία τη λέω ξεκάθαρα για το επεισόδιο το οποίο έγινε χθες, όπου δεν άξιζε τις ψήφους η Wasan. Αλλά εφόσον ο Σαμ έλειπε, αναγκαστικά ήταν το επόμενο να γίνει».

Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!

«Αν ήσασταν στον τελικό εσύ με τη Wasan, τι θα ήθελες; Τι θα επιθυμούσες; Ποιος θα επιθυμούσες πραγματικά να κερδίσει το βραβείο;», τη ρώτησε ο Ετεοκλής. «Νομίζω πραγματικά όποια και να κέρδιζε θα ήταν το ίδιο για εμένα. Είμαι σίγουρη ότι με τη Wasan θα βρίσκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε και οι δύο μαζί», απάντησε η πρώην διαγωνιζόμενη, λέγοντας ότι ο μπαμπάς της, που επίσης είναι σεφ, είναι πολύ περήφανος για την πορεία της στο παιχνίδι.

MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

Με μία λέξη πώς θα χαρακτήριζε την εμπειρία της στο MasterChef; «Μαγική!», απάντησε η Κωνσταντίνα κλείνοντας.

