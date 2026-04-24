MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

Η αποχώρησή της από το MasterChef 2026 το βράδυ της Πέμπτης ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους, αφού οι επιδόσεις της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής ήταν πολύ καλές.

Το πρωί της Παρασκευής, η πρώην διαγωνιζόμενη μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, απαντώντας στην Ελένη Χατζίδου για το πώς αισθάνεται μετά την αποχώρησή της: «Ακόμα λίγο πικραμένη, είμαι στεναχωρημένη. Όμως όσο περνάει ο καιρός νομίζω αυτό να το χωνέψω κάποια φάση».

«Δεν το περίμενα να φύγω τόσο νωρίς. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά εντάξει. Ήθελα να προχωρήσω περισσότερο στον διαγωνισμό», απάντησε στον Ετεοκλή Παύλου για αυτό που την πίκρανε.

«Η Wasan ήταν έτοιμη να δώσει τη θέση της, θέση στο όνειρο σε εσένα. Δεν είναι και λίγο αυτό», σχολίασε η Ελένη. «Σίγουρα δεν είναι λίγο. Η Wasan πάντα αγωνιζόταν για τον εαυτό της αλλά και για εμένα. Ένας πραγματικός άνθρωπος», απάντησε η μαγείρισσα από την Κύπρο. «Νομίζω είμαστε τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά με κάποιον τρόπο τα βρίσκαμε εμείς οι δύο. Εντάξει, το κυνήγησε πολύ κι η Wasan γιατί είμαι ένας κλειστός χαρακτήρας η αλήθεια είναι. Η Wasan είναι πιο αγαπησιάρα, δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον κι αυτό έτσι με έκανε κι εγώ να ανοιχτώ και ήρθαμε πάρα πολύ κοντά», σχολίασε για τη φιλία τους.

Η Κωνσταντίνα μίλησε και για την αδικία που έγινε στο παιχνίδι: «Την αδικία τη λέω ξεκάθαρα για το επεισόδιο το οποίο έγινε χθες, όπου δεν άξιζε τις ψήφους η Wasan. Αλλά εφόσον ο Σαμ έλειπε, αναγκαστικά ήταν το επόμενο να γίνει».

«Αν ήσασταν στον τελικό εσύ με τη Wasan, τι θα ήθελες; Τι θα επιθυμούσες; Ποιος θα επιθυμούσες πραγματικά να κερδίσει το βραβείο;», τη ρώτησε ο Ετεοκλής. «Νομίζω πραγματικά όποια και να κέρδιζε θα ήταν το ίδιο για εμένα. Είμαι σίγουρη ότι με τη Wasan θα βρίσκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε και οι δύο μαζί», απάντησε η πρώην διαγωνιζόμενη, λέγοντας ότι ο μπαμπάς της, που επίσης είναι σεφ, είναι πολύ περήφανος για την πορεία της στο παιχνίδι.

Με μία λέξη πώς θα χαρακτήριζε την εμπειρία της στο MasterChef; «Μαγική!», απάντησε η Κωνσταντίνα κλείνοντας.

