MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»

Η αποχώρησή της από το MasterChef 2026 το βράδυ της Πέμπτης ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους, αφού οι επιδόσεις της στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής ήταν πολύ καλές.
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Το πρωί της Παρασκευής, η πρώην διαγωνιζόμενη μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, απαντώντας στην Ελένη Χατζίδου για το πώς αισθάνεται μετά την αποχώρησή της: «Ακόμα λίγο πικραμένη, είμαι στεναχωρημένη. Όμως όσο περνάει ο καιρός νομίζω αυτό να το χωνέψω κάποια φάση».
«Δεν το περίμενα να φύγω τόσο νωρίς. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά εντάξει. Ήθελα να προχωρήσω περισσότερο στον διαγωνισμό», απάντησε στον Ετεοκλή Παύλου για αυτό που την πίκρανε.
MasterChef: Η Wasan στον «τάκο» - «Το σημερινό ράγισε την καρδιά μου»
«Η Wasan ήταν έτοιμη να δώσει τη θέση της, θέση στο όνειρο σε εσένα. Δεν είναι και λίγο αυτό», σχολίασε η Ελένη. «Σίγουρα δεν είναι λίγο. Η Wasan πάντα αγωνιζόταν για τον εαυτό της αλλά και για εμένα. Ένας πραγματικός άνθρωπος», απάντησε η μαγείρισσα από την Κύπρο. «Νομίζω είμαστε τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά με κάποιον τρόπο τα βρίσκαμε εμείς οι δύο. Εντάξει, το κυνήγησε πολύ κι η Wasan γιατί είμαι ένας κλειστός χαρακτήρας η αλήθεια είναι. Η Wasan είναι πιο αγαπησιάρα, δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον κι αυτό έτσι με έκανε κι εγώ να ανοιχτώ και ήρθαμε πάρα πολύ κοντά», σχολίασε για τη φιλία τους.
Η Κωνσταντίνα μίλησε και για την αδικία που έγινε στο παιχνίδι: «Την αδικία τη λέω ξεκάθαρα για το επεισόδιο το οποίο έγινε χθες, όπου δεν άξιζε τις ψήφους η Wasan. Αλλά εφόσον ο Σαμ έλειπε, αναγκαστικά ήταν το επόμενο να γίνει».
«Αν ήσασταν στον τελικό εσύ με τη Wasan, τι θα ήθελες; Τι θα επιθυμούσες; Ποιος θα επιθυμούσες πραγματικά να κερδίσει το βραβείο;», τη ρώτησε ο Ετεοκλής. «Νομίζω πραγματικά όποια και να κέρδιζε θα ήταν το ίδιο για εμένα. Είμαι σίγουρη ότι με τη Wasan θα βρίσκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε και οι δύο μαζί», απάντησε η πρώην διαγωνιζόμενη, λέγοντας ότι ο μπαμπάς της, που επίσης είναι σεφ, είναι πολύ περήφανος για την πορεία της στο παιχνίδι.
Με μία λέξη πώς θα χαρακτήριζε την εμπειρία της στο MasterChef; «Μαγική!», απάντησε η Κωνσταντίνα κλείνοντας.
