Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Aπριλίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού και Οσίου Θαυμαστού.

Ιερομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 24 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αχιλλεύς και Φουρτουνάτος.

Ο πρεσβύτερος Φήλιξ και οι διάκονοι Αχιλλεύς και Φορτουνάτος μαρτύρησαν επί αυτοκράτορος Καρακάλλα (211-217). Απεστάλησαν από τον επίσκοπο Λουγδούνων Ειρηναίο στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εκεί τους συνέλαβε ο ανθύπατος Κορνήλιος και μετά από φρικιαστικά βασανιστήρια τους αποκεφάλισε περί το έτος 212.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος
  • Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα
  • Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα
  • Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ
  • Θαυμαστός, Θαυμαστή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:37 και θα δύσει στις 20:09. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 32 λεπτά.

 Σελήνη 7.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για τον Αθλητισμό των Τυφλών

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Αθλητισμό των Τυφλών (World Blind Sports Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Απριλίου. Δημιουργήθηκε για να τιμήσει την επέτειο ίδρυσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητισμού Τυφλών (IBSA), να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την πληθώρα αθλημάτων που είναι διαθέσιμα για τυφλά και ημίτυφλα άτομα, και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους χωρίς όραση να δοκιμάσουν τον αθλητισμό.

Η οπτική αναπηρία είναι μία από τις πιο κοινές μορφές αναπηρίας. Το 2015, 940 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είχαν κάποιας μορφής απώλεια όρασης, 246 εκατομμύρια είχαν χαμηλή όραση και 39 εκατομμύρια ήταν τυφλοί. Όπως κάθε αναπηρία, έτσι και η οπτική αναπηρία επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στον αθλητισμό. Ωστόσο, οι τυφλοί και ημίτυφλοι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα αθλήματα, όπως ο στίβος, το σκι και η κολύμβηση.

Ορισμένα αθλήματα έχουν προσαρμοστεί ή δημιουργηθεί ειδικά για άτομα με οπτική αναπηρία. Αυτά περιλαμβάνουν το μπέιζμπολ με ήχους (beep baseball), κρίκετ για τυφλούς, ποδόσφαιρο 5x5, γκολφ για τυφλούς, τένις για τυφλούς, γκόλμπολ (goalball) και σοουντάουν (showdown).

Άτομα με οπτική αναπηρία συμμετείχαν για πρώτη φορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 1976, στους Θερινούς Παραολυμπιακούς του Τόκιο, όπου το γκόλμπολ συμπεριλήφθηκε ως επίσημο αγώνισμα. Το γκόλμπολ είναι ένα ομαδικό άθλημα για αθλητές με προβλήματα όρασης, παιγμένο από ομάδες των τριών με μια μπάλα που περιέχει κουδούνια.

Τα παραολυμπιακά αθλήματα αποκλειστικά για αθλητές με προβλήματα όρασης περιλαμβάνουν το ποδόσφαιρο 5x5, το γκόλμπολ και το παρατζούντο. Σε άλλα παραολυμπιακά αθλήματα, αθλητές με οπτική αναπηρία αγωνίζονται μαζί με αθλητές άλλων αναπηριών, όπως ο στίβος, το μπάντμιντον, η αναρρίχηση, η ποδηλασία, η ιππασία, η κωπηλασία, η σκοποβολή, η κολύμβηση, το τάε κβον ντο, το τρίαθλο, το αλπικό σκι, το δίαθλο και το σκι αντοχής.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού Τυφλών θεσπίστηκε το 2021, για να τιμηθεί η 40ή επέτειος της IBSA και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για τα αθλήματα των ανθρώπων με οπτικές αναπηρίες. Ο κύριος σκοπός της είναι να αναδείξει ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, ακόμη και για όσους δεν σκοπεύουν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο.

