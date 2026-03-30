Τσελέντης: «Σεισμοί 8 Ρίχτερ μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια στην Ελλάδα»

Οι προβληματισμοί του για το ενδεχόμενο μεγάλων σεισμών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Τσελέντης: «Σεισμοί 8R Μπορεί Να Επηρεάσουν Ψηλά Κτίρια»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης προειδοποιεί για τον κίνδυνο από μακρινούς σεισμούς 7.5-8.0R στο Ελληνικό τόξο.
  • Οι σεισμοί αυτοί μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια, γέφυρες και υποδομές όπως αγωγούς φυσικού αερίου.
  • Η Ελλάδα κινδυνεύει από σεισμικά κύματα που διαδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας ζημιές σε κατασκευές με μεγάλες ιδιοπεριόδους.
  • Αναφέρεται σε προηγούμενους σεισμούς που προκάλεσαν ζημιές κυρίως σε πολυώροφες πολυκατοικίες.
  • Η διαφορά μεταξύ μακρινούς και τοπικούς σεισμούς είναι η συχνότητα των εδαφικών κινήσεων.

Μια σειρά από μεγάλους σεισμούς που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, έχουν προβληματίσει τον γνωστό σεισμολόγο, Άκη Τσελέντη, ο οποίος σε ανάρτησή του, αναφέρει πως η χώρα μας κινδυνεύει από μακρινούς σεισμούς που μπορεί σε βάθος χρόνου να συμβούν στο Ελληνικό τόξο και κυρίως στην ευρασιατική πλάκα, που συγκρούεται  νότια της Κρήτης με την αφρικανική. 

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, θα έπρεπε να προβληματιστούμε από τους μεγάλους σεισμούς, καθώς «μακρινοί σεισμοί 7.5 - 8.0R που είναι το δυναμικό του Ελληνικού τόξου μπορούν να επηρεάσουν τα πολύ ψηλά κτίρια, μεγάλες γέφυρες, αγωγούς παροχής φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες, και άλλες μεγάλων ιδιοπεριόδων κατασκευές».

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Τσελέντης:

«Το τελευταίο καιρό παρατηρούμε μερικούς πολύ μεγάλους σεισμούς της τάξης μακριά με σημαντικές καταστροφές. Κινδυνεύει η χώρα μας από αντίστοιχους ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ σεισμούς που μπορεί σε βάθος χρόνου να συμβούν στο Ελληνικό τόξο; (Εκεί που η Ευρασιατική πλάκα συγκρούεται Νότια της Κρήτης με την Αφρικανική);;; Δυστυχώς ΝΑΙ!

Ο λόγος που έπεσαν ουρανοξύστες στην Μπανγκόκ σε απόσταση 1400χλμ. μακριά από το επίκεντρο ήταν κυρίως γιατί τα σεισμικά κύματα που έφθασαν στην Μπανγκόκ λόγω της μεγάλης διαδρομής τουs μέσα από το γήινο φλοιό έχασαν τις υψηλές συχνότητες έμειναν με τις χαμηλές (δηλ. μεγάλες περιόδους) και συντόνισαν τα κτήρια (τα ψηλά) που έχουν μεγάλες ιδιοπεριόδους.

Επιπλέον λόγω του πολύ μικρού εστιακού βάθους δημιουργήθηκε μια ειδική κατηγορία σεισμικών κυμάτων, τα επιφανειακά κύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλες περιόδους και διαδίδονται στην επιφάνεια του εδάφους ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.

Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για την Ελλάδα, γιατί μακρινοί σεισμοί 7.5-8.0R που είναι το δυναμικό του Ελληνισμού τόξου μπορούν να επηρεάσουν τα πολύ ψηλά κτίρια, μεγάλες γέφυρες, αγωγούς παροχής φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες, και άλλες μεγάλων ιδιοπεριόδων κατασκευές. Κάπως έτσι εξηγείται το ότι με τον σεισμό του '81 επλήγησαν κυρίως πολυώροφες πολυκατοικίες στην Αθήνα και μάλιστα ο τελευταίος όροφος πάνω ,σε αντίθεση με τον σεισμό του 99 που χτυπήθηκαν κυρίως μονοκατοικίες που δεν ήταν τόσο καλά χτισμένες και κάποιες βέβαια πολυκατοικίες αλλά οι ζημιές έγιναν μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου και όχι στους τελευταίους όπως με τον σεισμό του 81. Θυμηθείτε επίσης και τον 7άρι από τα Κύθηρα τα Θεοφάνια του 2006. Όπου δονήθηκε όλοι η χώρα σχεδόν το ίδιο και μάλιστα και μέσα στην Αθήνα σε ψηλά κτίρια πέσαν μπιμπελό και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα από σύνθετα παρότι ήταν σε απόσταση άνω των 200 km.

Δηλαδή η διαφορά είναι ότι σε τέτοιου είδους σεισμούς έχουμε μεγάλη χαμηλόσυχνη ταλάντωση του εδάφους αλλά όχι με μεγάλη επιτάχυνση, σε αντίθεση με τοπικούς και επιφανειακούς σεισμούς που έχουν μεγάλες υψίσυχνες εδαφικές κινήσεις και επιταχύνσεις».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top