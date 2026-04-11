Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στην Τουρκία και συγκεκριμένα, στην Κιουτάχεια. Ο σεισμός, με επίκεντρο το Σιμάβ, έγινε επίσης αισθητός στις γύρω επαρχίες.

ΑναλυτΙκότερα, η περιοχή Σιμάβ της Κιουτάχειας συγκλονίστηκε από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σήμερα στις 17:31 του Σαββάτου 11/4. Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η τουρκική Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος περίπου 9,12 χιλιομέτρων, προκάλεσε πανικό στην περιοχή - που διήρκεσε, ευτυχώς, λίγο.

Ο σεισμός έγινε αρκετά έντονα αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης Κιουτάχεια και στις συνοικίες της, αλλά και στις γειτονικές επαρχίες Προύσα και Εσκισεχίρ.

M 4.9 earthquake strikes Western Turkey, 17km NNW of Simav, 75km NW of Uşak at 17:31 local, Apr 11, 2026. Depth 8km. No immediate reports of damage. #deprem #sismo pic.twitter.com/iA7gRjQXOt — GeoTechWar (@geotechwar) April 11, 2026