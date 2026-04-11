Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

Ο σεισμός έγινε αρκετά έντονα αισθητός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές
STAR.GR
Κοσμος
Τουρκία: Σεισμός 4,8 Ρίχτερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Τουρκία, συγκεκριμένα στην Κιουτάχεια.
  • Επίκεντρο το Σιμάβ, με βάθος 9,12 χιλιομέτρων.
  • Σημειώθηκε στις 17:31 το Σάββατο 11/4.
  • Αισθητός σε Κιουτάχεια, Προύσα και Εσκισεχίρ.
  • Προκάλεσε πανικό, αλλά η διάρκεια του ήταν σύντομη.

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στην Τουρκία και συγκεκριμένα, στην Κιουτάχεια. Ο σεισμός, με επίκεντρο το Σιμάβ, έγινε επίσης αισθητός στις γύρω επαρχίες.

ΑναλυτΙκότερα, η περιοχή Σιμάβ της Κιουτάχειας συγκλονίστηκε από σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σήμερα στις 17:31 του Σαββάτου 11/4. Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η τουρκική Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος περίπου 9,12 χιλιομέτρων, προκάλεσε πανικό στην περιοχή - που διήρκεσε, ευτυχώς, λίγο.

Ο σεισμός έγινε αρκετά έντονα αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης Κιουτάχεια και στις συνοικίες της, αλλά και στις γειτονικές επαρχίες Προύσα και Εσκισεχίρ.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top