VW Golf και T-Roc: Έρχονται με νέο full hybrid σύστημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η VW κάνει ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, παρουσιάζοντας ένα νέο πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, το Golf και το T-Roc. Το νέο σύστημα προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί στα Golf Hybrid¹ και T-Roc Hybrid¹ από το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει συχνή αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικές συνθήκες, υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη συνολική αυτονομία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται καλώδια φόρτισης ή πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης.

Η ενέργεια που απαιτείται για τις φάσεις ηλεκτρικής κίνησης ανακτάται και παράγεται μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, αλλά και μέσω του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί σε συνδυασμό με γεννήτρια. Το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα θα προσφέρεται μελλοντικά σε δύο επίπεδα ισχύος και έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα της Volkswagen σε δύο βασικούς πυλώνες της γκάμας της.

Το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα κάνει πρεμιέρα στα Golf και T-Roc
Το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα έρχεται να ενισχύσει στρατηγικά τη γκάμα εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης της Volkswagen, προσφέροντας μια νέα επιλογή υψηλής αποδοτικότητας για την καθημερινή χρήση. Η τεχνολογία του έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σημαντικό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης, με στόχο τη χαμηλή κατανάλωση, τις μειωμένες εκπομπές και το περιορισμένο κόστος καυσίμου, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.

Σε σχέση με ένα plug-in hybrid σύστημα, το νέο πλήρες υβριδικό δεν χρειάζεται υποδομή φόρτισης και προσφέρει μια πιο απλή εμπειρία χρήσης για όσους θέλουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα, χωρίς αλλαγή συνηθειών. Παράλληλα, έρχεται να συμπληρώσει —και όχι να αντικαταστήσει— τις υπάρχουσες εξηλεκτρισμένες επιλογές της Volkswagen, διευρύνοντας το φάσμα λύσεων που προσφέρει η μάρκα ανάλογα με το προφίλ οδήγησης και τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Στην περίπτωση του Golf, το νέο υβριδικό σύστημα θα αναγνωρίζεται από την ονομασία «Hybrid» και τοποθετείται ανάμεσα στο ήδη διαθέσιμο mild hybrid Golf eTSI και στις plug-in hybrid εκδόσεις Golf eHybrid² και Golf GTE³. Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen διαμορφώνει μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία, προσφέροντας —πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ID.— την κατάλληλη τεχνολογία για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, διαφορετικά προφίλ χρήσης και διαφορετικές προτεραιότητες πελατών.

Η λογική είναι ξεκάθαρη: eTSI για αποδοτικότητα και ευκολία στην καθημερινή χρήση, Hybrid για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής κίνησης χωρίς φόρτιση και μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου, eHybrid και GTE για όσους έχουν τη δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, και ID. για την πλήρως ηλεκτρική εμπειρία Volkswagen.

Καινοτόμο υβριδικό σύστημα
Το νέο υβριδικό σύστημα κινεί τους εμπρός τροχούς και βασίζεται σε μια υβριδική μονάδα μετάδοσης πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. Τα βασικά του μέρη είναι η ηλεκτρική μονάδα κίνησης, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης TSI και η μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει την κίνηση, έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια, ηλεκτρονικά ισχύος, διαφορικό, καθώς και μονάδα μετάδοσης μίας σταθερής σχέσης, χωρίς συμβατικές αλλαγές ταχυτήτων.

Η σύνδεση και αποσύνδεση του TSI από τη μετάδοση γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη με δική του μονάδα ελέγχου. Ο συμπλέκτης αυτός χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και αποσύνδεση του θερμικού κινητήρα από το σύστημα μετάδοσης κατά την υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία αντίστοιχα. Στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου ενσωματώνονται επίσης ηλεκτρικός συμπιεστής κλιματισμού και ηλεκτρικό σερβόφρενο.

Η μπαταρία υψηλής τάσης, με κυψέλες NMC —Νικελίου, Μαγγανίου και Κοβαλτίου— και ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 1,6 kWh, τιμή τυπική για οχήματα HEV, είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του υβριδικού συστήματος και τοποθετείται στο πίσω μέρος του δαπέδου τόσο στο Golf όσο και στο T-Roc.

Τρεις τρόποι λειτουργίας
Η Volkswagen έχει εξελίξει τη συνεργασία ανάμεσα στον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI evo2 —ο οποίος ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, όπως κύκλο Miller, turbo με μεταβλητή γεωμετρία πτερύγωσης και υψηλή γεωμετρική συμπίεση—, τους δύο ηλεκτροκινητήρες και την μπαταρία υψηλής τάσης, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα, τη δυναμική απόδοση και την άνεση.Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι υπεύθυνος για την κίνηση αναλαμβάνει ή υποστηρίζει τον κινητήρα βενζίνης στις φάσεις όπου αυτό προσφέρει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Έτσι, τα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid μπορούν συχνά να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία κατά την εκκίνηση, στις χαμηλές ταχύτητες και στην αστική κίνηση.

Το σύστημα κίνησης λειτουργεί αυτόματα σε τρία βασικά σενάρια, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού:

Ηλεκτρική κίνηση: το αυτοκίνητο κινείται έως τα 50 χλμ./ώρα αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ ο κινητήρας TSI παραμένει απενεργοποιημένος.
Σειριακή λειτουργία: όταν η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας δεν επαρκεί ή όταν αυτό είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ο TSI ενεργοποιείται χωρίς να κινεί μηχανικά τους τροχούς. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τη γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης ή/και για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.
Παράλληλη λειτουργία: σε υψηλότερες ταχύτητες, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους, ο TSI μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τη μετάδοση μέσω πολύδισκου συμπλέκτη και να κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς. Ο ηλεκτροκινητήρας κίνησης συνεργάζεται με τον κινητήρα βενζίνης, για παράδειγμα προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται χωρίς συμβατικές αλλαγές σχέσεων.

Τρία προφίλ οδήγησης

Ο οδηγός των νέων Golf Hybrid και T-Roc Hybrid θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία προφίλ οδήγησης: Eco, Comfort και Sport. Στο προφίλ Eco, η μέγιστη συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στο Comfort, η ισχύς του συστήματος δεν περιορίζεται και η λειτουργία boost είναι διαθέσιμη. Στο Sport, ο πιο δυναμικός χαρακτήρας επιτυγχάνεται μέσω της ταχύτερης μετάβασης του συστήματος σε σειριακή λειτουργία, ώστε η πλήρης ισχύς να είναι άμεσα διαθέσιμη.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

