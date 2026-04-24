Η τρυφερή selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη του, Ξένια!

Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το μαιευτήριο

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους βιώνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, λίγες εβδομάδες μετά τον ερχομό της κόρης τους.

Ο ευτυχισμένος μπαμπάς μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή selfie από το σπίτι τους.

Στη φωτογραφία, στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας το κινητό του, ενώ έχει τοποθετήσει τη νεογέννητη κόρη του σε μάρσιπο στο στήθος του. Ντυμένος με άνετα ρούχα, αποπνέει ηρεμία και τρυφερότητα, την ώρα που φροντίζει το μωρό τους.

Στο φόντο διακρίνεται το καρότσι της μικρής και ο φωτεινός, ζεστός χώρος του σπιτιού τους, που συμπληρώνει το οικογενειακό σκηνικό.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη του, Ξένια, στις 3 Απριλίου, με τον ερχομό της να αλλάζει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά τους και να γεμίζει τη ζωή τους με αγάπη.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου η παρουσιάστρια δημοσίευσε και ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από την εγκυμοσύνη της έως τις πρώτες αγκαλιές με την κόρη της, σημειώνοντας: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα».

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτησή της, γράφοντας: «Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…🥹🙏».

Όλα δείχνουν πως η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθώς αναμένεται να βρεθεί ξανά στο πλατό της εκπομπής της στις 11 Μαϊου.