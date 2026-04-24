Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης: Πότε οδηγεί σε πλήρη αποζημίωση

Η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε εργαζόμενο

24.04.26 , 20:04 «Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη
24.04.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Δημήτρης έλυσε τον γρίφο σπάζοντας το χρονόμετρο
24.04.26 , 19:29 Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
24.04.26 , 19:27 Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
24.04.26 , 19:07 Στην Αθήνα έφτασε ο Μακρόν: Διήμερη επίσκεψη με στρατηγική σημασία
24.04.26 , 19:05 Έγινε μαμά για πρώτη φορά γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια
24.04.26 , 19:00 Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης: Πότε οδηγεί σε πλήρη αποζημίωση
24.04.26 , 18:47 Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή ενίσχυση έως 900 ευρώ για 50.000 εργαζόμενους
24.04.26 , 18:35 VW Golf και T-Roc: Έρχονται με νέο full hybrid σύστημα
24.04.26 , 18:30 Cash or Trash: Η δυνατή προσφορά της Πανά και το ηχηρό «όχι» της Κέλλυς
24.04.26 , 18:27 Skoda Epiq: Επική εμφάνιση στο Μιλάνο
24.04.26 , 18:07 Αγκαλιά με το μωρό της η Καινούργιου: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα»
24.04.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Sylvester & ο Tweety «έκλεψε» την καρδιά της Ρογδάκη
24.04.26 , 17:46 Καμπανάκι Παπαδόπουλου: «Αντίστροφη μέτρηση για σεισμό στον Κορινθιακό»
24.04.26 , 17:20 Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Λάμπρος Φισφής: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Η Καινούργιου είναι μία παραδοσιακή μαμά! - «Ξέρετε τι έχει πάθει;»
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Αγκαλιά με το μωρό της η Καινούργιου: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (βίντεο Action24)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι εργαζόμενος που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης δικαιούται πλήρη αποζημίωση 100%.
  • Η απόφαση 21/2026 του Β1’ Πολιτικού Τμήματος απέρριψε αίτηση αναίρεσης εταιρείας.
  • Ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί στην εταιρεία από το 1981 έως το 2019.
  • Η εταιρεία είχε καταβάλει αποζημίωση 79.619,40 ευρώ, αλλά ο εργαζόμενος διεκδικούσε μεγαλύτερη αποζημίωση.
  • Η απόφαση βασίστηκε σε επιχειρησιακή πρακτική και προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις.

Ο Άρειος Πάγος, με την απόφαση 21/2026 του Β1’ Πολιτικού Τμήματος, απέρριψε την αίτηση αναίρεσης εταιρείας κατά απόφασης που είχε δικαιώσει εργαζόμενο, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, κρίνοντας ότι δικαιούται το 100% της αποζημίωσης καταγγελίας και όχι το μειωμένο ποσοστό 40% ή 50% που προβλέπει ο ν. 3198/1955.

Η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενο που απασχολούνταν στην εταιρεία από το 1981 και του οποίου η σύμβαση λύθηκε το 2019, υπό συνθήκες πλήρους συνταξιοδότησης. Η εταιρεία του είχε καταβάλει αποζημίωση 79.619,40 ευρώ, ενώ ο ίδιος διεκδικούσε διαφορά, υποστηρίζοντας ότι βάσει επιχειρησιακής πρακτικής και προηγούμενων επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων δικαιούνταν πλήρη αποζημίωση.

