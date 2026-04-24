Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης: Πότε οδηγεί σε πλήρη αποζημίωση

Ο Άρειος Πάγος, με την απόφαση 21/2026 του Β1’ Πολιτικού Τμήματος, απέρριψε την αίτηση αναίρεσης εταιρείας κατά απόφασης που είχε δικαιώσει εργαζόμενο, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, κρίνοντας ότι δικαιούται το 100% της αποζημίωσης καταγγελίας και όχι το μειωμένο ποσοστό 40% ή 50% που προβλέπει ο ν. 3198/1955.

Η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενο που απασχολούνταν στην εταιρεία από το 1981 και του οποίου η σύμβαση λύθηκε το 2019, υπό συνθήκες πλήρους συνταξιοδότησης. Η εταιρεία του είχε καταβάλει αποζημίωση 79.619,40 ευρώ, ενώ ο ίδιος διεκδικούσε διαφορά, υποστηρίζοντας ότι βάσει επιχειρησιακής πρακτικής και προηγούμενων επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων δικαιούνταν πλήρη αποζημίωση.

