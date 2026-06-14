29ο Ηπειρωτικό Ράλλυ: Τραυματίσθηκε ελαφρά 9χρονος από αγωνιστικό

Έφυγε από τον δρόμο του στην πρώτη ειδική διαδρομή

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Τροχαίο στο 29o Ηπειρωτικό Ράλλι: Αγωνιστικό έπεσε σε θεατές - Ένας τραυματίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλλυ, αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη και τραυμάτισε ελαφρά 9χρονο θεατή στο πόδι.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» έχει μήκος 15 χλμ.
  • Ένα δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε στη δεύτερη ειδική διαδρομή χωρίς τραυματισμούς.
  • Στον αγώνα συμμετέχουν 25 κορυφαία πληρώματα με συνολική απόσταση 78 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» του 29ου Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ (γνωστό και σαν Ράλλυ Δωδώνης) και έπεσε πάνω σε θεατές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών στο πόδι. 

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Το παιδί, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο ή να έχει σοβαρά τραύματα.  

Η πρώτη ειδική διαδρομή Μανωλιάσα έχει συνολικό μήκος 15 χιλιομέτρων, ενώ ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00» (το οποίο ελέγχει αν είναι όλα εντάξει από άποψη ασφάλειας για να ξεκινήσει η ειδική διαδρομή) χωρίς να υπάρχει τραυματισμός, σημειώθηκε στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων. 

Στον αγώνα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου, συμμετέχουν 25 από τα κορυφαία πληρώματα. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα διανύσουν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα. 

(Φωτογραφία αρχείου) 

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