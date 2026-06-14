Αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» του 29ου Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ (γνωστό και σαν Ράλλυ Δωδώνης) και έπεσε πάνω σε θεατές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών στο πόδι.
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Το παιδί, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο ή να έχει σοβαρά τραύματα.
Η πρώτη ειδική διαδρομή Μανωλιάσα έχει συνολικό μήκος 15 χιλιομέτρων, ενώ ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00» (το οποίο ελέγχει αν είναι όλα εντάξει από άποψη ασφάλειας για να ξεκινήσει η ειδική διαδρομή) χωρίς να υπάρχει τραυματισμός, σημειώθηκε στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.
Στον αγώνα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου, συμμετέχουν 25 από τα κορυφαία πληρώματα.
Οι διαγωνιζόμενοι θα διανύσουν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
(Φωτογραφία αρχείου)Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.