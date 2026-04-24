24.04.26 , 18:35 VW Golf και T-Roc: Έρχονται με νέο full hybrid σύστημα
24.04.26 , 18:30 Cash or Trash: Η δυνατή προσφορά της Πανά και το ηχηρό «όχι» της Κέλλυς
24.04.26 , 18:27 Skoda Epiq: Επική εμφάνιση στο Μιλάνο
24.04.26 , 18:07 Η τρυφερή selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη του, Ξένια!
24.04.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Sylvester & ο Tweety «έκλεψε» την καρδιά της Ρογδάκη
24.04.26 , 17:46 Καμπανάκι Παπαδόπουλου: «Αντίστροφη μέτρηση για σεισμό στον Κορινθιακό»
24.04.26 , 17:20 Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις
24.04.26 , 16:50 Δημήτρης Κανέλλος: Κάνει τη μουσική ανατροπή με δυναμική μπαλάντα
24.04.26 , 16:24 Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
24.04.26 , 16:14 Σίσσυ Χρηστίδου: Το συστατικό στο πρωινό της που μειώνει την όρεξη!
24.04.26 , 16:03 Αγία Βαρβάρα: «Έχει κάνει 340 ράμματα από την τζαμαρία - Έχει πάθει σοκ»
24.04.26 , 15:39 Άγιος Δημήτριος: «Έγινε αυτό που έπρεπε» - Το μήνυμα μετά το φονικό
24.04.26 , 15:30 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Lady in red στην πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2!
24.04.26 , 15:25 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
24.04.26 , 15:20 Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Η Καινούργιου είναι μία παραδοσιακή μαμά! - «Ξέρετε τι έχει πάθει;»
Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»
Λάμπρος Φισφής: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Κρήτη: Σπαραγμός στην κηδεία της Ελευθερίας
Η τρυφερή selfie του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κόρη του, Ξένια!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Στη Milan Design Week 2026, η Skoda Auto ζωντανεύει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid μέσα από μια διαδραστική εγκατάσταση εμπνευσμένη από modelling clay, παρουσιάζοντας παράλληλα για πρώτη φορά στο κοινό το ακόμη καλυμμένο νέο Epiq.Η φετινή παρουσία της Skoda Auto στη Milan Design Week είναι από εκείνες που δεν περνούν απαρατήρητες. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, γίνεται ξεκάθαρο γιατί το μότο της έκθεσης είναι:  «Ooooh, that’s EpiQ!».

Για ακόμη μία χρονιά, η Skoda Auto δίνει το «παρών» στην πόλη της μόδας, συμμετέχοντας στην κορυφαία Milan Design Week. Στην αυλή του Palazzo del Senato, η μάρκα παρουσιάζει έναν κόσμο γεμάτο design, δημιουργικότητα και διάθεση για εξερεύνηση. Με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, εμπνευσμένες από modelling clay, δημιουργεί έναν χώρο που προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει, να χαλαρώσει και να εκφραστεί. Το παιχνιδιάρικο αυτό concept υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ισπανό designer Ricardo Orts από το Ulises Studio.
Ολόκληρη η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από απαλές φόρμες και εύπλαστες επιφάνειες. Το ενδιαφέρον κεντρίζεται ήδη από την είσοδο, όπου οι επισκέπτες συναντούν το καμουφλαρισμένο Epiq και το παιχνιδιάρικο «alter ego» του, το Epiq Sculpt – μια τρισδιάστατη ερμηνεία του νέου προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, φτιαγμένη από χειροδιαμορφωμένο υλικό.

Το νέο Epiq θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Μιλάνο λειτουργεί ως προπομπός για την επόμενη φάση της πορείας του μοντέλου, το οποίο αναμένεται να διατεθεί και στην ελληνική αγορά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.Η έκθεση της Skoda Auto φιλοξενείται στην αυλή του μπαρόκ Palazzo del Senato, στη Via Senato 10, όπου σήμερα στεγάζεται το Κρατικό Αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εγγραφές για τις επιμέρους δραστηριότητες, είναι διαθέσιμες στην ειδική πλατφόρμα της διοργάνωσης.


 

