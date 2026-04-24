Skoda Epiq: Επική εμφάνιση στο Μιλάνο

Στη Milan Design Week 2026, η Skoda Auto ζωντανεύει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid μέσα από μια διαδραστική εγκατάσταση εμπνευσμένη από modelling clay, παρουσιάζοντας παράλληλα για πρώτη φορά στο κοινό το ακόμη καλυμμένο νέο Epiq.Η φετινή παρουσία της Skoda Auto στη Milan Design Week είναι από εκείνες που δεν περνούν απαρατήρητες. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, γίνεται ξεκάθαρο γιατί το μότο της έκθεσης είναι: «Ooooh, that’s EpiQ!».



Για ακόμη μία χρονιά, η Skoda Auto δίνει το «παρών» στην πόλη της μόδας, συμμετέχοντας στην κορυφαία Milan Design Week. Στην αυλή του Palazzo del Senato, η μάρκα παρουσιάζει έναν κόσμο γεμάτο design, δημιουργικότητα και διάθεση για εξερεύνηση. Με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, εμπνευσμένες από modelling clay, δημιουργεί έναν χώρο που προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει, να χαλαρώσει και να εκφραστεί. Το παιχνιδιάρικο αυτό concept υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ισπανό designer Ricardo Orts από το Ulises Studio.



Ολόκληρη η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από απαλές φόρμες και εύπλαστες επιφάνειες. Το ενδιαφέρον κεντρίζεται ήδη από την είσοδο, όπου οι επισκέπτες συναντούν το καμουφλαρισμένο Epiq και το παιχνιδιάρικο «alter ego» του, το Epiq Sculpt – μια τρισδιάστατη ερμηνεία του νέου προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, φτιαγμένη από χειροδιαμορφωμένο υλικό.

Το νέο Epiq θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Μιλάνο λειτουργεί ως προπομπός για την επόμενη φάση της πορείας του μοντέλου, το οποίο αναμένεται να διατεθεί και στην ελληνική αγορά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.Η έκθεση της Skoda Auto φιλοξενείται στην αυλή του μπαρόκ Palazzo del Senato, στη Via Senato 10, όπου σήμερα στεγάζεται το Κρατικό Αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εγγραφές για τις επιμέρους δραστηριότητες, είναι διαθέσιμες στην ειδική πλατφόρμα της διοργάνωσης.



