Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει να κάνει δώρο στην γυναίκα του το σετ

Ένα ωραίο σετ σερβίτσιο έφερε η Ευγενία το απόγευμα της Παρασκευής στην εκπομπή Cash or Trash που προβάλεται κάθε μέρα στις 17:20 με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

To σετ ήταν ιδιαίτερο αφού μεταξύ άλλων φωτίζεται με φωτισμό blacklight και αλλάζει χρώματα. Όπως είπε το αγόρασε ο σύζυγός της από ένα παλαιοπωλείο στην Κοπεγχάγη.

Το σετ που αλλάζει χρώματα με blackligth φωτισμό

“Τα Γυαλιά ουρανίου όπως είναι τα συγκεκριμένα έχουν μέσα μικρή ποσότητα ουρανίου δίνουν ωραίο χρώμα κατασκευάστηκαν πριν το 1942” ανέφερε ο Θάνος Λούδος.

Ο Δημήτρης Δεμερτζής θέλει να κάνει στη γυναίκα του δώρο το σετ

Ο Δημήτρης Δεμερτζής όταν είδε το σετ ανέφερε πως θέλει να το κάνει δώρο στη γυναίκα του ενώ και η Ιόλη Χιωτίνη με ένα φακό στο χέρι φώτισε εντυπωσιασμένη τα μέρη από το σερβίτσιο.Οι προσφορές για την αγορά του σετ ξεκίνησαν από το ποσό των 150 ευρώ ενώ ο Δημήτρης Δεμερτζής που ήθελε να έχει το σετ για τη σύζυγό του έδωσε 200 ενώ μετά πρόσφερε 400.

Τελικά κατάφερε να τα αποκτήσει για να τα κάνει δώρο στη σύζυγό του;

