Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει να κάνει δώρο στην γυναίκα του το σετ

Το ιδιαίτερο σετ αλλάζει χρώματα με φωτισμό Blacklight

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.04.26 , 19:14 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πάνω από 1 εκατ. υποβλήθηκαν αυτόματα.
17.04.26 , 18:59 Δέσποινα Βανδή: Με αυτό το τραγούδι θα πήγαινε Eurovision το 1995!
17.04.26 , 18:48 Cash or Trash: Ο Στουγγάρης διαπραγματεύεται με τη Ρωξάνη την πουροθήκη
17.04.26 , 18:35 Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
17.04.26 , 18:25 Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει να κάνει δώρο στην γυναίκα του το σετ
17.04.26 , 18:20 Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο
17.04.26 , 17:57 H Nova αναδεικνύει την 40ή επέτειο του Τσερνόμπιλ με special αφιερώματα!
17.04.26 , 17:52 PEUGEOT OPEN DAYS: Μια εβδομάδα ξεχωριστής εμπειρίας με δώρο
17.04.26 , 17:48 Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»
17.04.26 , 17:40 Πρέσβης ΗΠΑ Μπάρακ: Να πάρει και η Τουρκία F-35, το θέλει και ο Τραμπ
17.04.26 , 17:32 Νικολέττα Καρρά: «Δεν αγαπώ τις ρυτίδες μου, προσέχω τον εαυτό μου»
17.04.26 , 17:28 Συνελήφθη γνωστός ράπερ για τη δολοφονία και τον διαμελισμό 14χρονης
17.04.26 , 17:12 Σύντομη νοσηλεία για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στη Λάρισα
17.04.26 , 16:50 Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα
17.04.26 , 16:49 Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της συμπλήρωσε δύο εβδομάδες ζωής!
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Stars System: Από την ένταση στην άνοδο – Τα 4 ζώδια που ευνοούνται
Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία παρουσίασε ένα σετ σερβίτσιο στην εκπομπή Cash or Trash, που φωτίζεται με blacklight και αλλάζει χρώματα.
  • Το σετ περιέχει γυαλιά ουρανίου με μικρή ποσότητα ουρανίου, κατασκευασμένα πριν το 1942.
  • Ο Δημήτρης Δεμερτζής επιθυμεί να το κάνει δώρο στη γυναίκα του και αρχικά προσέφερε 200 ευρώ.
  • Οι προσφορές για το σετ ξεκίνησαν από 150 ευρώ και ο Δεμερτζής τελικά πρόσφερε 400 ευρώ.
  • Η εκπομπή προβάλλεται καθημερινά στις 17:20 με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Ένα ωραίο σετ σερβίτσιο έφερε η Ευγενία το απόγευμα της Παρασκευής στην εκπομπή Cash or Trash που προβάλεται κάθε μέρα στις 17:20 με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη. 

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

To σετ ήταν ιδιαίτερο αφού μεταξύ άλλων φωτίζεται με φωτισμό blacklight και αλλάζει χρώματα. Όπως είπε το αγόρασε  ο σύζυγός της από ένα παλαιοπωλείο στην Κοπεγχάγη.

Το σετ που αλλάζει χρώματα με blackligth φωτισμό

Τα Γυαλιά ουρανίου όπως είναι τα συγκεκριμένα έχουν μέσα μικρή ποσότητα ουρανίου δίνουν ωραίο χρώμα κατασκευάστηκαν πριν το 1942” ανέφερε ο Θάνος Λούδος. 

Ο Δημήτρης Δεμερτζής θέλει να κάνει στη γυναίκα του δώρο το σετ

Ο Δημήτρης Δεμερτζής όταν είδε το σετ ανέφερε πως θέλει να το κάνει δώρο στη γυναίκα του ενώ και η Ιόλη Χιωτίνη με ένα φακό στο χέρι φώτισε εντυπωσιασμένη τα μέρη από το σερβίτσιο.Οι προσφορές για την αγορά του σετ ξεκίνησαν  από το ποσό των 150 ευρώ ενώ ο Δημήτρης Δεμερτζής που ήθελε να έχει το σετ για τη σύζυγό του έδωσε 200 ενώ μετά πρόσφερε 400. 

Τελικά κατάφερε να τα αποκτήσει για να τα κάνει δώρο στη σύζυγό του;

Δείτε το Cash or Trash 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top