Η Super League επιστρέφει από τις ...διακοπές και αναμένεται συναρπαστική

Η Super League επιστρέφει με δύο ματς που μπορεί να κρίνουν τον τίτλο

Το Πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην τελική του ευθεία αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού μεσολάβησαν οι διακοπές τoυ Πάσχα, αλλά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League.

O Δικέφαλος, άγγιξε το θαύμα το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, και επικράτησε με σκορ 3-1 επί των Ισπανών, αλλά έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Την Κυριακή όμως, το σκηνικό αλλάζει και η Ένωση υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς το οποίο μπορεί να της δώσει σπουδαίο βαθμολογικό πλεονέκτημα, σε περίπτωση νίκης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική των play offs

Η ομάδα του, έχει διαφορά 5 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, και ελπίζει σε δική της νίκη, αλλά και σε απώλειες των ερυθρολευκων στο ντέρμπι της, προκειμένου να βρεθεί μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να θέλουν τη νίκη για να κυνηγήσουν όσες μαθηματικές ελπίδες τους έχουν απομείνει, για κάτι καλύτερο από την 4η θέση της βαθμολογίας.