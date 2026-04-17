Η Super League επιστρέφει από τις ...διακοπές και αναμένεται συναρπαστική

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Η Super League επιστρέφει με δύο ματς που μπορεί να κρίνουν τον τίτλο
Το Πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην τελική του ευθεία αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού μεσολάβησαν οι διακοπές τoυ Πάσχα, αλλά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League.

O Δικέφαλος, άγγιξε το θαύμα το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, και επικράτησε με σκορ 3-1 επί των Ισπανών, αλλά έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Πρεμιέρα στα playoffs της πιο συναρπαστικής Super League

Την Κυριακή όμως, το σκηνικό αλλάζει και η Ένωση υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς το οποίο μπορεί να της δώσει σπουδαίο βαθμολογικό πλεονέκτημα, σε περίπτωση νίκης. 

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική των play offs
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έχει διαφορά 5 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, και ελπίζει σε δική της νίκη,αλλά και σε απώλειες των ερυθρολευκων στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκειμένου να βρεθεί μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να θέλουν τη νίκη για να κυνηγήσουν όσες μαθηματικές ελπίδες τους έχουν απομείνει, για κάτι καλύτερο από την 4η θέση της βαθμολογίας. 

 

