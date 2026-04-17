«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για έντονη ενέργεια και προτρέπει σε προσοχή για τα ζώδια, ειδικά τους Κριούς.
  • Σημειώνει ότι οι Κριοί πρέπει να προσέχουν το κεφάλι τους, καθώς η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει πονοκεφάλους.
  • Επισημαίνει την ανάγκη για γυμναστική ως μέσο εκτόνωσης της έντασης.
  • Προειδοποιεί για μια απαιτητική όψη τη Δευτέρα, που επηρεάζει κυρίως Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους.
  • Το Σαββατοκύριακο είναι πιο ήπιο, με ευνοϊκές όψεις της Σελήνης που ευνοούν σχέσεις και καθημερινές δραστηριότητες.

Τις αστρολογικές της προβλέψεις μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star έκανε η Άση Μπήλιου, εστιάζοντας στην έντονη ενέργεια των ημερών και δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε, κάθε ζώδιο συνδέεται με συγκεκριμένο σημείο του σώματος: «Ξεκινώντας από τον Κριό, που είναι το κεφάλι, και φτάνοντας στα πόδια, που είναι οι Ιχθυες, όλος ο ζωδιακός… κυβερνάται από ένα ζώδιο». Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στον Κριό, λέγοντας: «Ο Κριός είναι το κεφάλι, λοιπόν. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε το κεφάλι μας αυτές τις μέρες εδώ. Ο πονοκέφαλος είναι ένα κλασικό».

Η ίδια τόνισε πως αυτή την περίοδο υπάρχει έντονη ενέργεια, η οποία εκδηλώνεται διαφορετικά στον καθένα: «Για άλλους βγαίνει αυτό σε νεύρα, σε ένταση… όλο αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να το βάζουμε σε ένα σωστό κανάλι για να βγαίνει καλά». Και πρότεινε έναν συγκεκριμένο τρόπο εκτόνωσης: «Το μόνο σωστό είναι η γυμναστική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Αναφερόμενη στις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε για μια απαιτητική όψη: «Τη Δευτέρα έχουμε μια όψη ανάμεσα στον Άρη και τον Κρόνο… να προσέξετε πάρα πολύ την παρόρμηση, τη βιασύνη». Όπως είπε, η επιρροή αυτή ξεκινά ήδη από το Σαββατοκύριακο και επηρεάζει κυρίως τα παρορμητικά ζώδια: «Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου, ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί».

Μάλιστα, δεν δίστασε να δώσει και πρακτικά παραδείγματα: «Αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να σκοντάψεις κιόλας… ή κόβεις σαλάτα, μπορεί να κοπείς», επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια «ψιλοατυχηματική» περίοδο.

Ωστόσο, τα νέα για το Σαββατοκύριακο είναι πιο θετικά, καθώς όπως ανέφερε: «Σελήνη φέρεται στον Ταύρο… πιο ήπιο το Σαββατοκύριακο αυτό». Μάλιστα, πρόσθεσε πως οι όψεις της Σελήνης είναι ευνοϊκές: «Κάνει και μάλιστα δύο ωραίες όψεις, ένα εξάγωνο με το Δία και μια σύνοδο με την Αφροδίτη το πρωί της Κυριακής».

Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, ευνοεί τόσο τις σχέσεις όσο και την καθημερινότητα: «Ό,τι πρέπει για τις επαφές μας και για να κάνουμε κάποια πρακτικά πράγματα… αλλά και για να περάσουμε καλά».

