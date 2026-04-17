Πολυχρονίδης: Τι είπε για τη συνάντησή του με τον Νίκο Μουτσινά

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης ο οποίος παρουσιάζει τον “Τροχό της Τύχης” καθημερινά στις 18:25 σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και το 1% Club κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Star που επίσης σημειώνει μεγάλη τηλεθέαση.

«Θέλω να συνεχίζω με ανθρώπους που δεν με έχουν πληγώσει ούτε απογοητεύσει ποτέ. Το παν είναι να είσαι καλά ψυχικά και μετά είναι το οικονομικό σκέλος. Δεν θα άλλαζα την επαγγελματική μου στέγη μόνο αν με απογοήτευε ως συμπεριφορά. Το κλίμα στο κανάλι που εργάζομαι είναι απόλυτα φιλικό και οικογενειακό. Μου αρέσουν οι εκπομπές που παρουσιάζω.Πολλοί νέοι άνθρωποι θα ήθελαν να είναι στη θέση μου οπότε δεν μπορώ να κλαίγομαι. Θέλω να δουλεύω για να ζω».

Ο καταξιωμένος παρουσιάστης αναφέρθηκε και στον Νίκο Μουτσινά ο οποίος ήρθε στο Star και παρουσιάζει τα Σαββατοκύριακα στις 18:25 ένα γρήγορο, ρυθμικό και έντονα διαδραστικό τηλεπαιχνίδι.

«Πολλοί μου λέγανε πως ήρθε τα Σαββατοκύριακα ο Νίκος Μουτσινάς και θα κάνει και εκείνος εκπομπή το Σαββατοκύριακο στο Star το Lingo κάθε στις 18:25 και τους είπα πως έχουμε πολύ καλή σχέση. Πήγα και τον είδα και στο θέατρο. Είπαμε τα νέα μας» ανέφερε ενώ τόνισε πως δεν είναι άνθρωπος της ίντριγκας.

«Είμαι τελείως αντιτηλεοπτικός άνθρωπος. Μαθαίνω την τηλεθέαση που έκανε η εκπομπή μου κατά τη διάρκεια της μέρας. Η φιλοσοφία μου είναι να πάω να κάνω τόσο σωστά τη δουλειά μου ώστε κάποιος να κάτσει να τη δει. Δεν μου αρέσουν οι ίντρικες ούτε τα κουτσουμπολιά» αποκάλυψε.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν είναι καλά μόνο στα επαγγελματικά του αλλά και στην προσωπική του ζωή αφού έχει βρει τον άνθρωπό του, την Κατερίνα.

«H Kατερίνα είναι το Τζακ Ποτ της ζωής μου. Ο άνθρωπος που με κρατά όρθιο. Είμαστε 14 χρόνια μαζί. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που τους στηρίζει» εξομολογήθηκε.



