Πολυχρονίδης: Τι είπε για τη συνάντησή του με τον Νίκο Μουτσινά

«To κλίμα στο Star είναι φιλικό και οικογενειακό» ανέφερε ο παρουσιαστής

17.04.26 , 13:41 Αργοστόλι: Η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει
17.04.26 , 13:35 Klavdia - Θαναηλάκης στο 1% Club: «Τι έχει συμβεί στην κυρία;»
17.04.26 , 13:22 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
17.04.26 , 12:52 O Μουτσινάς «πάγωσε»: «Τι έχετε; Το κλείνω το πρόγραμμα. Να παίζετε Lingo»
17.04.26 , 12:28 Γλυκό Σαββατοκύριακο με σύγχρονη τούρτα αμυγδάλου
17.04.26 , 12:26 Η αντίδραση της Λίτσας Πατέρα για τη Μενεγάκη: «Άντε τώρα!»
17.04.26 , 12:22 Στις Σεϋχέλλες η Παναγιώταρου: Ποζάρει με μαγιό ανάμεσα σε φοίνικες
17.04.26 , 12:08 Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας
17.04.26 , 12:02 Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
17.04.26 , 11:49 Κρίτα: «Ένιωθα ότι αν μου συμβεί κάτι θα με συντρίψει, αλλά...»
17.04.26 , 11:34 Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο
17.04.26 , 11:32 MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
17.04.26 , 11:28 Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
17.04.26 , 10:53 Klavdia: «Ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου»
17.04.26 , 10:52 Μυλωνάκης: Τα νεότερα για την κατάστασή του - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας
Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο
Market Pass 2026: Πότε πληρώνονται τα 40€ τον μήνα
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσιάζει τον "Τροχό της Τύχης" και το 1% Club, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση.
  • Δηλώνει ότι προτιμά να εργάζεται με ανθρώπους που δεν τον έχουν απογοητεύσει και ότι το κλίμα στο κανάλι είναι φιλικό.
  • Αναφέρθηκε στον Νίκο Μουτσινά, με τον οποίο έχει καλή σχέση, και παρακολούθησε την παράστασή του.
  • Είναι αντιτηλεοπτικός και εστιάζει στη δουλειά του χωρίς να ασχολείται με ίντριγκες.
  • Στην προσωπική του ζωή, είναι 14 χρόνια με την Κατερίνα, την οποία θεωρεί το "Τζακ Ποτ" της.

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης ο οποίος παρουσιάζει τον “Τροχό της Τύχης” καθημερινά στις 18:25 σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και το 1% Club κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Star που επίσης σημειώνει μεγάλη τηλεθέαση.

Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»

«Θέλω να συνεχίζω με ανθρώπους που δεν με έχουν πληγώσει ούτε απογοητεύσει ποτέ. Το παν είναι να είσαι καλά ψυχικά και μετά είναι το οικονομικό σκέλος. Δεν θα άλλαζα την επαγγελματική μου στέγη μόνο αν με απογοήτευε ως συμπεριφορά. Το κλίμα στο κανάλι που εργάζομαι είναι απόλυτα φιλικό και οικογενειακό. Μου αρέσουν οι εκπομπές που παρουσιάζω.Πολλοί νέοι άνθρωποι θα ήθελαν να είναι στη θέση μου οπότε δεν μπορώ να κλαίγομαι. Θέλω να δουλεύω για να ζω».

Ο καταξιωμένος παρουσιάστης αναφέρθηκε και στον Νίκο Μουτσινά ο οποίος ήρθε στο Star και παρουσιάζει τα Σαββατοκύριακα στις 18:25 ένα γρήγορο, ρυθμικό και έντονα διαδραστικό τηλεπαιχνίδι. 

Νίκος Μουτσινάς: «Πήρα θετικά μηνύματα από τον κόσμο για το LINGO»

«Πολλοί μου λέγανε πως ήρθε τα Σαββατοκύριακα ο Νίκος Μουτσινάς και θα κάνει και εκείνος εκπομπή το Σαββατοκύριακο στο Star το Lingo κάθε στις 18:25 και τους είπα πως έχουμε πολύ καλή σχέση. Πήγα και τον είδα και στο θέατρο. Είπαμε τα νέα μας» ανέφερε ενώ τόνισε πως δεν είναι άνθρωπος της ίντριγκας. 

«Είμαι τελείως αντιτηλεοπτικός άνθρωπος. Μαθαίνω την τηλεθέαση που έκανε η εκπομπή μου κατά τη διάρκεια της μέρας.  Η φιλοσοφία μου είναι να πάω να κάνω τόσο σωστά τη δουλειά μου ώστε κάποιος να κάτσει να τη δει. Δεν μου αρέσουν οι ίντρικες ούτε τα κουτσουμπολιά» αποκάλυψε. 

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν είναι καλά μόνο στα επαγγελματικά του αλλά και στην προσωπική του ζωή αφού έχει βρει τον άνθρωπό του, την Κατερίνα.

«H Kατερίνα είναι το Τζακ Ποτ της ζωής μου. Ο άνθρωπος που με κρατά όρθιο. Είμαστε 14 χρόνια μαζί. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που τους στηρίζει» εξομολογήθηκε.


 

