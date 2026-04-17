Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»

«Γιατί δε μας το μεταφέρεις; Δεν καταλαβαίνω», είπε με χιούμορ η Ελένη

Η έναρξη του Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ανεβασμένη διάθεση και χιούμορ ξεκίνησαν την εκπομπή Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, καλημερίζοντας το τηλεοπτικό κοινό και δίνοντας από νωρίς τον τόνο της ημέρας.

«Καλημέρα σας», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου, με τον Ετεοκλή Παύλου να συμπληρώνει: «Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες».

Η παρουσιάστρια δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον συνεργάτη της, κάνοντάς του μια… ιδιαίτερη εισαγωγή: «Τι κάνετε; Και ο Ετεοκλής Παύλου κυρίες και κύριοι, εδώ στο Breakfast@Star είναι ο πιο γυμνασμένος, ο πιο μαυρισμένος με τα πιο ωραία μαλλιά της ελληνικής τηλεόρασης». Εκείνος, εμφανώς ευδιάθετος, απάντησε γελώντας: «Αυτό το έχουμε Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ! Να ’σαι καλά βρε Ελένη μου! Να ’σαι καλά».

Η έναρξη του Breakfast@Star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου

Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου αποκάλυψε πως βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή φάση ψυχολογικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σου πω, θα πω εγώ για μένα γιατί σήμερα είμαι σε mood. Σήμερα είμαι σε mood. Έχω χαρά και πάω. Αυτό είναι το mood μου σήμερα». Μάλιστα, εξήγησε πως αυτή η διάθεση δεν οφείλεται απλώς στο ότι σήμερα είναι Παρασκευή αλλά σε μια γενικότερη κατάσταση που βιώνει: «Δεν είναι γι’ αυτό. Τις τελευταίες μέρες παιδιά δεν ξέρω. Διανύω μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά, μεγάλη αισιοδοξία».

Η Ελένη Χατζίδου, με τη γνωστή της αμεσότητα, του απάντησε πειραχτικά: «Γιατί δε μας το μεταφέρεις; Δεν καταλαβαίνω», με τον ίδιο να σχολιάζει: «Μα να σας το μεταφέρω προσπαθώ όταν με βλέπετε», ενώ εκείνη συνέχισε με νόημα: «Στο σπίτι λέω, δε λέω εδώ», για να πάρει την απάντηση: «Άλλο στο σπίτι».

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους τηλεθεατές: «Παρασκευούλα ξημέρωσε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε ευδιάθετοι, να είστε χαρούμενοι και πάνω απ’ όλα υγιείς».

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα στην καθημερινότητα, με την Ελένη Χατζίδου να περιγράφει με χιούμορ το… χάος που προκάλεσε ο αέρας: «Να σας πω τι αέρας είναι αυτός; Μου τα πήρε τα ρούχα, τα βρήκα στο ακάλυπτο από πίσω», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Τα μάζευα. Φύγαν από δω κάλτσες. Να μην πω άστο γιατί θα έλεγα εσώρουχα. Όλα τα έχασα. Ένας χαμός!».

Αναφερόμενη στις καιρικές συνθήκες, πρόσθεσε: «Αλλά αυτός ο Βοριάς σου λέει, διώχνει τη σκόνη, την κακιά τη σκόνη, την αφρικανική, τη διώχνει καλέ και το Σάββατο θα είναι όλα πεντακάθαρα. Σήμερα υπομονή λίγο ακόμα», με τον Ετεοκλή Παύλου να σχολιάζει: «Δε θέλω να σου χαλάει τη διάθεση τίποτα», και εκείνη να απαντά: «Είναι η μουντίλα σου λέω».

Το κλίμα έκλεισε με μια πιο… wellness νότα, καθώς ο παρουσιαστής πρότεινε: «Αφήστε το καφεδάκι. Έναν ωραίο φυσικό χυμό σου σήμερα», με την Ελένη Χατζίδου να αποκαλύπτει: «Εγώ παιδιά μου σήμερα κόβω τον καφέ. Δεν στο είπα; Τσάι, τσάι, τσάι», για να πάρει την ενθαρρυντική απάντηση: «Μπράβο βρε Ελένη… Το τσαγάκι βοηθάει».

Έτσι, με χαμόγελα, ατάκες και θετική ενέργεια, ξεκίνησε άλλη μία εκπομπή, δίνοντας στους τηλεθεατές την απαραίτητη πρωινή δόση ανεβασμένης διάθεσης.

