Ένεζλη για Πάτρα: «Η μετακίνηση σημαίνει πως κάτι δεν αρέσει»

Τη μετακίνηση της εκπομπής του Θανάση Πάτρα από τις καθημερινές το Σαββατοκύριακο, σχολίασε η Μαρία Ένεζλη μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Το κόψιμο των εκπομπών είναι άβολο όμως τα κανάλια είναι επιχειρήσεις».

«Πλέον δεν υπάρχει υπομονή. Βλέπεις άτομα που έχουν κοπεί επανειλημμένως και κάνουν εκπομπές» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αν είναι για καλό της εκπομπής και του προγράμματος δεν είναι κακό, Πάντα προκαλεί αναστάτωση. όταν γίνεται μία μετακίνηση σημαίνει πως κάτι δεν αρέσει».Η ίδια σχολίασε και τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να αναλαμβάνει την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού.

“Η Μπάρκα είναι μια χαρά και σε τηλεπαιχνίδι είναι σπιρτόζα” είπε.

Η παρουσιάστρια που τώρα κάνει ραδιοφωνο δεν ξέρει αν θα επιστρέψει σύντομα στην τηλεόραση καθώς πρώτη της προτεραιότητα είναι ο γιος της.

