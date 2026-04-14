Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος ανοίγει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία το πρωί της Τρίτης (14/4). Ένας 19χρονος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, τραυματίζοντας 16 άτομα, πριν δώσει τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τις στιγμές των πυροβολισμών.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο «Αχμέτ Κογιουντσού», όπου ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Ομέρ Κετ, εισήλθε οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και άρχισε να πυροβολεί, σκορπίζοντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

BREAKING: Nearly 20 people injured in shooting at high school in Sanliurfa, Turkey, official says. pic.twitter.com/vBodD6qhPJ — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 14, 2026

Οι αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, ενώ οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές χάους.

Δείτε ΕΔΩ το σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης - Προσοχή, σκληρές εικόνες

Οι σκηνές επιβεβαιώνουν και τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, Γκιοκχάν Μπασαράνογλου, ο οποίος περιέγραψε με ακρίβεια όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, ο δράστης «μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με ένα μακρύκαννο όπλο. Πρώτα πυροβολούσε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα και πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του».

Τουρκία: Το χρονικό της επίθεσης

Δεκαέξι άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθητές, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δράστης της επίθεσης ήταν ένας πρώην μαθητής του σχολείου, γεννημένος το 2007, ο οποίος εισέβαλε οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να αφαιρέσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε αδιακρίτως στην αυλή και στη συνέχεια εισήλθε στο εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας την επίθεση και προκαλώντας πανικό.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν μαθητές να εγκαταλείπουν έντρομοι τον χώρο, την ώρα που ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τεθωρακισμένα οχήματα και ασθενοφόρα είχαν περικυκλώσει το σχολικό συγκρότημα.