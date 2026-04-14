Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Εικόνες που συγκλονίζουν με το όχημα να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα

14.04.26 , 17:06 Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού
14.04.26 , 16:55 Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ
14.04.26 , 16:39 Υποδεχτείτε την φετινή Άνοιξη, με white jeans
14.04.26 , 16:35 Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα
14.04.26 , 16:14 Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
14.04.26 , 15:39 Ηλιάκη: Για ποιο θέμα μιλούσε όταν την κουτσούλησε πουλί
14.04.26 , 15:38 Σκέψεις για παράταση του Fuel Pass - Επέκταση του πλαφόν στα σούπερ μάρκετ
14.04.26 , 15:13 Μουγκοπέτρος: Έπαιξε Κλαρίνο Έναν Χρόνο Μετά Τον Ακρωτηριασμό Του
14.04.26 , 15:06 Μαρτίκας: Καταγγέλλει Άνδρα Που Του Ζήτησε Βοήθεια & Τελικά Τον Έκλεψε
14.04.26 , 15:05 Βόρεια Μακεδονία: 80χρονος Έλληνας κυνηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία
14.04.26 , 14:52 Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
14.04.26 , 14:09 Ηλιάδη σε Λιάγκα: «Με τσάντισες. Ήμουν έγκυος και έτρωγα μπουνιές»
14.04.26 , 13:54 Sophia Flörsch: Υπογράφει στην ομάδα Opel GSE
14.04.26 , 13:35 Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος ανοίγει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας
14.04.26 , 13:17 Εβδομάδα που θα κρίνει πολλά στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, κοντά στη Βαρυμπόμπη, με δύο τραυματίες.
  • Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και το όχημα ανατράπηκε, με σοβαρές ζημιές.
  • Δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, με ουρές χιλιομέτρων από τα διόδια των Αφιδνών.
  • Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, μιλώντας με άλλους οδηγούς.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο ανατράπηκε. Η κάμερα του STAR και ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος. 

Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς

Εικόνες που συγκλονίζουν. Ένας άνδρας αιμόφυρτος δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ. Μια γυναίκα βρίσκεται ήδη στο πρώτο ασθενοφόρο. Το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες.

 

Ουρές χιλιομέτρων λόγω του ατυχήματος 

Τροχαίο Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κι ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε»


Η ουρά των αυτοκίνητων πάνω στην Εθνική Οδό ξεπερνά τα τρία χιλιόμετρα με τους οδηγούς να περιμένουν για ώρες. «Έχει γίνει ένα τρακάρισμα και έχει κλείσει όλη η Εθνική Οδός. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση  από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι εδώ είναι κλειστά», είπε οδηγός στην κάμερα του STAR.

Πως προκλήθηκε το ατύχημα

Η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός της κινουμένη στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα να ανατραπεί να τραυματιστεί τόσο αυτή όσο και ο συνεπιβάτης της. 

 

Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μίλησαν και με οδηγούς οι οποίοι ακολουθούσαν το αυτοκίνητο σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τα αιτία του ατυχήματος. Οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
