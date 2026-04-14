Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο ανατράπηκε. Η κάμερα του STAR και ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

Εικόνες που συγκλονίζουν. Ένας άνδρας αιμόφυρτος δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ. Μια γυναίκα βρίσκεται ήδη στο πρώτο ασθενοφόρο. Το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες.

Ουρές χιλιομέτρων λόγω του ατυχήματος



Η ουρά των αυτοκίνητων πάνω στην Εθνική Οδό ξεπερνά τα τρία χιλιόμετρα με τους οδηγούς να περιμένουν για ώρες. «Έχει γίνει ένα τρακάρισμα και έχει κλείσει όλη η Εθνική Οδός. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι εδώ είναι κλειστά», είπε οδηγός στην κάμερα του STAR.

Πως προκλήθηκε το ατύχημα

Η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός της κινουμένη στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα να ανατραπεί να τραυματιστεί τόσο αυτή όσο και ο συνεπιβάτης της.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μίλησαν και με οδηγούς οι οποίοι ακολουθούσαν το αυτοκίνητο σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τα αιτία του ατυχήματος. Οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

