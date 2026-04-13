Τροχαίο Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κι ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άφαντος παραμένει ο οδηγός αυτοκινήτου που προκάλεσε τροχαίο στη Λούτσα, χτυπώντας 18χρονο μοτοσικλετιστή.
  • Ο νεαρός, που υπέστη διάστρεμμα και επιφανειακά χτυπήματα, λιποθύμησε και ξύπνησε 10 λεπτά μετά.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε να δει αν είναι καλά και εξαφανίστηκε.
  • Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό μέσω καμερών ασφαλείας, καθώς παραβίασε σήμανση για υποχρεωτική στροφή.
  • Ο 18χρονος πιστεύει ότι τον προστάτευσε ο εκλιπών παππούς του.

Άφαντος παραμένει οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος μπήκε κάθετα στη Λεωφόρο Σπάτων – Αρτέμιδος στη Λούτσα από στενό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του 18χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. 

Σοκαρισμένος ο 18χρονος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Μάνο Σωτηρόπουλο. 

«Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί… Παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα. Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά», είπε.

«Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο», συνέχισε, ενώ αποκάλυψε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου δε σταμάτησε καν να δει αν είναι καλά.

«Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη κι έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου», είπε.

Όπως τόνισε, γλίτωσε από θαύμα και τον προστάτευσε ο παππούς του που δεν είναι πια στη ζωή. 

«Σαν χθες την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε», είπε.

Ο οδηγός του μπορντό οχήματος έχει εξαφανιστεί και οι Αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν σε δρόμο όπου υπάρχει σήμανση για να στρίψει υποχρεωτικά δεξιά, αυτός όμως έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να μην προλάβει ο νεαρός μοτοσικλετιστής να αντιδράσει και να πέσει πάνω του.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

