Τροχαίο Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικός θάνατος 3χρονου παιδιού σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι Καβάλας.
  • Ο πατέρας, 28 ετών, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.
  • Το τροχαίο συνέβη στις 12:48 το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών.
  • Το παιδί δεν βρισκόταν σε ειδικό καθισματάκι, αλλά στην αγκαλιά της μητέρας του.
  • Σοβαρά τραυματισμένες η μητέρα και το 10χρονο αδερφάκι, όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Νέα σοκαριστικά στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με τον τραγικό θάνατο του 3χρονου παιδιού σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι Καβάλας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ο πατέρας του παιδιού οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο έγινε στις 12:48 το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών. Το IX που οδηγούσε ο 28χρονος πατέρας εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 51χρονος. 

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί του 28χρονου, το οποίο, όπως αποκαλύφθηκε, δε βρισκόταν σε ειδικό καθισματάκι, αλλά το κρατούσε στην αγκαλιά της η μητέρα του, στη θέση του συνοδηγού. 

Τραυματίστηκε επίσης σοβαρά η 27χρονη μητέρα, αλλά και το άλλο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 10 ετών. 

«Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο στην Καβάλα

«Στις 11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».

