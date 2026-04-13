Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα

Η εβδομάδα μετά το Πάσχα μάλλον μας δημιουργεί περισσότερη σύγχυση με τις εξελίξεις παρά μας καθησυχάζει. Αυτό αφορά τόσο τις παγκόσμιες εξελίξεις όσο και τις εξελίξεις σε ατομικό επίπεδο.

Τη Δευτέρα του Πάσχα έχουμε την πρώτη συνάντηση εδώ και 2,5 αιώνες του Άρη με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο του Κριού. Πρόκειται για μια όψη που ενισχύει τον ρομαντισμό αλλά και τις πνευματικές και καλλιτεχνικές μας ανησυχίες θετικά αλλά αρνητικά μπορεί να μας κάνει να έχουμε αυταπάτες ή να φτάνουμε σε παράνοια με τις σκέψεις μας.

Αρχίζει μία εβδομάδα με αρκετή σύγχυση

Χρειάζεται προσοχή στην τάση να εξιδανικεύουμε τους άλλους, να ψάχνουμε ήρωες, να πέφτουμε εύκολα θύματα εξαπάτησης ή σκανδάλων. Πολλές φορές η επιθυμία μας να βοηθάμε πιο αδύναμους από μας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη όψη για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις ενώ η αφηρημάδα και τα χαμηλά ενεργειακά επίπεδα μπορεί να είναι έντονα στην αρχή της εβδομάδας.

Προσέξτε όσοι ταξιδεύετε για να επιστρέψετε από τον τόπο που περάσατε το Πάσχα. Αν είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποφύγετε αρνητικά περιβάλλοντα και δώστε προσοχή σε φάρμακα ή σκευάσματα που χρησιμοποιείτε. Η όψη αυτή ενισχύει και τις τάσεις φυγής ενώ μπορεί να δείχνει και υπερβολές και καταχρήσεις.

Στην επικαιρότητα μπορεί να υπάρχουν ειδήσεις σχετικά με τη ναυτιλία, τα χημικά, το πετρέλαιο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που όμως περισσότερο μπερδεύουν παρά ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Ο δικός σας αστρολογικός χάρτης τι επιρροές δέχεται αυτήν την εβδομάδα; Συμβαδίζουν με τις γενικές επιρροές της εβδομάδας;

