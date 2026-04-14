Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα

Σοβαρά τραυματισμένη στη γνάθο – Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

14.04.26 , 18:13 Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
14.04.26 , 18:10 Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πληρώνει έως και 90% των εργασιών
14.04.26 , 17:54 Ιωάννα Τούνη: Για ιππασία με τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της
14.04.26 , 17:48 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
14.04.26 , 17:47 Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ
14.04.26 , 17:20 OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
14.04.26 , 17:06 Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού
14.04.26 , 16:55 Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ
14.04.26 , 16:39 Υποδεχτείτε την φετινή Άνοιξη, με white jeans
14.04.26 , 16:35 Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα
14.04.26 , 16:14 Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
14.04.26 , 15:39 Ηλιάκη: Για ποιο θέμα μιλούσε όταν την κουτσούλησε πουλί
14.04.26 , 15:38 Σκέψεις για παράταση του Fuel Pass - Επέκταση του πλαφόν στα σούπερ μάρκετ
14.04.26 , 15:13 Μουγκοπέτρος: Έπαιξε Κλαρίνο Έναν Χρόνο Μετά Τον Ακρωτηριασμό Του
14.04.26 , 15:06 Μαρτίκας: Καταγγέλλει Άνδρα Που Του Ζήτησε Βοήθεια & Τελικά Τον Έκλεψε
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίο συνεχίστηκε και φέτος με παράπλευρες απώλειες.

Μια από τις ρουκέτες χτύπησε 32χρονη στη γνάθο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στην Αθήνα για χειρουργείο. 

Μία 32χρονη  από τη Χίο, μητέρα ενός παιδιού νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» γιατί έκανε το «λάθος» να πάει με τον σύζυγό της σε εκκλησία στο Βροντάδο της Χίου το βράδυ της Ανάστασης και να πέσει πάνω στον ρουκετοπόλεμο.

Χίος: Στο Νοσοκομείο Έξι Νεαροί Μετά Από Έκρηξη Σε Αποθήκη - Video

Η γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοσχέδια ρουκέτα στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στη γνάθο,  προκαλώντας της συντριπτικό κάταγμα, ενώ έχει χάσει και ορισμένα από τα δόντια της. Η άτυχη γυναίκα έχει υποβληθεί ήδη σε ένα χειρουργείο και θα πρέπει να υποβληθεί και σε δεύτερο.

 

 

