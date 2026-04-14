Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίο συνεχίστηκε και φέτος με παράπλευρες απώλειες.

Μια από τις ρουκέτες χτύπησε 32χρονη στη γνάθο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στην Αθήνα για χειρουργείο.

Μία 32χρονη από τη Χίο, μητέρα ενός παιδιού νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» γιατί έκανε το «λάθος» να πάει με τον σύζυγό της σε εκκλησία στο Βροντάδο της Χίου το βράδυ της Ανάστασης και να πέσει πάνω στον ρουκετοπόλεμο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοσχέδια ρουκέτα στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στη γνάθο, προκαλώντας της συντριπτικό κάταγμα, ενώ έχει χάσει και ορισμένα από τα δόντια της. Η άτυχη γυναίκα έχει υποβληθεί ήδη σε ένα χειρουργείο και θα πρέπει να υποβληθεί και σε δεύτερο.