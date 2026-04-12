Χίος: Έκοψε την ανάσα ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο

Πραγματοποιήθηκε παρά τις αρχικές αμφιβολίες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, γεμίζοντας τον ουρανό με χιλιάδες ρουκέτες.
  • Οι ενορίες Παναγίας Ερειθιανής και Αγίου Μάρκου συμμετείχαν στον ρουκετοπόλεμο, ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση.
  • Η διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου ήταν αβέβαιη λόγω προηγούμενου ατυχήματος, αλλά τελικά αποφασίστηκε να γίνει.
  • Η κοινή παρέλαση των συνεργείων ξεκίνησε στις 18:00, επιβεβαιώνοντας την πραγματοποίηση του εθίμου.
  • Πλήθος επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων από την Τουρκία, παρακολούθησε το θέαμα.

Η νύχτα μέρα έγινε και πάλι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στον Βροντάδο της Χίου, με τον ουρανό να γεμίζει και φέτος με χιλιάδες ρουκέτες λίγο πριν την Ανάσταση, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. 

Οι δύο ενορίες της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τις ρουκέτες να εκτοξεύονται από τη μία στην άλλη. 

Είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική μνήμη, φορτισμένο με ιστορία, συναισθηματισμό και ισχυρό συμβολισμό.

Οι πρώτες κινήσεις των ρουκετατζήδων ξεκίνησαν από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, με τις δοκιμαστικές ρίψεις να αρχίζουν λίγο μετά τις 21:00. 

Ο φετινός ρουκετοπόλεμος παραλίγο να ματαιωθεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιούνταν συσκέψεις και ασκούνταν πιέσεις για να μην γίνει, μετά και από το ατύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ενώ ετοίμαζαν βεγγαλικά για τον ρουκετοπόλεμο. 

Η αβεβαιότητα τερματίστηκε οριστικά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ξεκαθάρισε ότι το έθιμο θα διεξαχθεί. 

Στις 18.00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, δίνοντας το πρώτο σαφές μήνυμα ότι ο Βροντάδος θα ζούσε τελικά και φέτος τη νύχτα του ρουκετοπόλεμου. 

Τα συνεργεία πήραν στη συνέχεια τις θέσεις τους, ενώ προβλέφθηκαν και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση και μετακίνηση του κόσμου στις δύο ενορίες.

Επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες από την Τουρκία, βρέθηκαν στον Βροντάδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα.

