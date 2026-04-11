Χίος: Η πρώτη Ανάσταση με τον «ιπτάμενο» ιερέα - Έραινε με δάφνες τον Ναό

Για μια ακόμα χρονιά ο… «ιπτάμενος» ιερέας της Παναγίας Ευαγγελίστριας της Χίου «έκλεψε» την παράσταση κατά την πρώτη Ανάσταση του Ιησού Χριστού, σήμερα Μεγάλο Σάββατο.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί όταν ακούστηκε το «Ανάστα ο Θεός», ο πατήρ Χριστόφορος Γουρλής πετάχτηκε μέσα από το ιερό με το χαρακτηριστικό του σάλτο και άρχισε να τρέχει μέσα στον ναό ραίνοντας με δάφνες τους πιστούς.

Την ίδια ώρα οι παρευρισκόμενοι στον ναό έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο χτυπώντας με ένταση τα στασίδια, ενώ και οι πολυέλαιοι της εκκλησίας σείονταν στο άκουσμα της πρώτης Ανάστασης του Θεανθρώπου και οι καμπάνες ηχούσαν σε χαρμόσυνους ρυθμούς.

Οι δάφνες που πετάει ο ιερέας συμβολίζουν τη νίκη και τον θρίαμβο του Χριστού επί του θανάτου, αλλά και την αναγέννηση και τη ζωή.

Παράλληλα τα χτυπήματα στα στασίδια και στο πάτωμα συμβολίζουν τον σεισμό που σύμφωνα με το Ευαγγέλιο έγινε κατά την Ανάσταση του Χριστού. Από το Θείο θαύμα «ταράζεται» ολόκληρος ο κόσμος και νικιέται ο Άδης.

Οι κινήσεις του ιερέα καταδεικνύουν τη χαρά για τον θρίαμβο της ζωής και τη νίκη του θανάτου.

Με την πρώτη Ανάσταση η Εκκλησία δηλώνει πως η νίκη έχει ήδη κριθεί, το σκοτάδι τελειώνει και ο Υιός του Θεού επιστρέφει κοντά στον πατέρα του, στη Βασιλεία του.

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση και στην Κέρκυρα

Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.

Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ στις 11:00 θα ακολουθήσει το παραδοσιακό σπάσιμο των μπότηδων.

Ζάκυνθος: «Γκλόρια» χτυπώντας μέταλλα

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπούσαν μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο.

Λέσβος: Με θόρυβο τηρήθηκε το έθιμο του σεισμού

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι συμμετείχαν και φέτος στο έθιμο της πρώτης Ανάστασης που τηρείται για πάρα πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Αγγέλων στη Λέσβο, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο στο άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός».

Πάτρα: Με σπάσιμο γυαλικών η Πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της πόλης

Με θόρυβο και βαθιά πίστη στην παράδοση, πραγματοποιήθηκε και φέτος το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης στην Πάτρα.

Στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, οι καμπάνες του ναού σήμαναν το χαρμόσυνο μήνυμα και αμέσως το κέντρο της πόλης «σείστηκε» από τον θόρυβο.

Καταστηματάρχες που βρίσκονταν ήδη μέσα στα μαγαζιά τους βγήκαν στους δρόμους και, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, άρχισαν να πετούν λάμπες φθορίου, γυαλικά, κούπες αλλά και δυναμιτάκια, δημιουργώντας ένα εκκωφαντικό σκηνικό.