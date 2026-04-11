Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, με τα προγνωστικά στοιχεία να δίνουν νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα περισσότερα έντονα φαινόμενα αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, καθώς τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν, ενώ ακόμη στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια αναμένονται και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη νότα στο πασχαλινό σκηνικό.

Πάντως την ώρα της Ανάστασης δεν αναμένονται βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές από 15 έως 18 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 19 με 20 βαθμούς.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση στη Θράκη και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 4 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από 6 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα και γενικά αίθριο καιρό στη συνέχεια. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα 13-04-2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη ενώ από το απόγευμα αναμένονται και όμβροι στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.