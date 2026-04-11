Άγιο Φως: Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα

Κανονικά η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

  • Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και θα παραλάβει το Άγιο Φως.
  • Η επιστροφή στην Αθήνα προγραμματίζεται για τις 19:00 με κυβερνητικό αεροσκάφος.
  • Το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε 11 προορισμούς στην Ελλάδα μέσω ειδικών πτήσεων της AEGEAN και Olympic Air.
  • Ειδική πτήση της AEGEAN θα μεταφέρει το Άγιο Φως στην Κύπρο το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Ύστερα από 41 μέρες οι Άγιοι Τόποι στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων άνοιξαν και πάλι κι έτσι σήμερα θα γίνει κανονικά η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως, υπό δρακόντεια όμως μέτρα ασφαλείας. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί στον Πανάγιο Τάφο για να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει στην Ελλάδα για την τέλεση της λειτουργίας της Ανάστασης. 

Ιερουσαλήμ: Συγκίνηση στον Ναό της Αναστάσεως -Άνοιξε ξανά για τους πιστούς

«Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσουμε με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδος, προσθέτοντας ότι μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει σε σύντομη τελετή το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή. 

Η επιστροφή στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί να γίνει με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο αναμένεται να φτάσει γύρω στις 19:00. 

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;

Μόλις το Άγιο Φως φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα διανεμηθεί μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων ειδικών πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air σε 11 προορισμούς.

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

  • Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50
  • Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05
  • Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25
  • Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15
  • Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50
  • Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30
  • Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30
  • Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25
  • Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15
  • Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40
  • Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Άγιο Φως: Στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN 

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες

Άγιο Φως: Κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο

Χθες, οι πιστοί πέρασαν τα πέτρινα τείχη στα Ιεροσόλυμα και προσευχήθηκαν για ειρήνη στην περιοχή. 

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τους πρέσβεις των ενδιαφερόμενων κρατών ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Από τη στιγμή που το Ιράν έχει σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων κρίθηκε πως είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας πως η τελετή θα γίνει με μέτρα ασφαλείας, επιτρέποντας την παρουσία ως και 50 ατόμων.

