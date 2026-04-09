Συγκίνηση στον Ναό της Αναστάσεως - Άνοιξε ξανά για τους πιστούς

Πατριάρχης Θεόφιλος: «Η ειρήνη του Χριστού καθησυχάζει τους πάντες»

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (9/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα άνοιξε από νωρίς το πρωί τις πύλες του. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη, καθώς παρέμενε κλειστός για περίπου 40 ημέρες λόγω του πολέμου. Σήμερα πολλοί πιστοί έσπευσαν στον Πανίερο Ναό για να προσευχηθούν, ενώ Έλληνες προσκυνητές μόλις έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση ψάχνουν τρόπους για να ταξιδέψουν έστω και την τελευταία στιγμή στους Αγίους Τόπους.

Τι ώρα θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα

H αγαλλίαση στις ψυχές των πιστών είναι μεγάλη. Οι πύλες του Ιερού Ναού της Αναστάσεως άνοιξαν μετά από περίπου 6 εβδομάδες και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ τέλεσε την Ακολουθία του Νιπτήρος. 

«Για εμάς ιδιαιτέρως το σημερινό γεγονός της εορτής άνευ περιορισμών είναι γεγονός μεγάλο, διότι κατ' αυτόν τον τρόπο η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη, η οποία καθησυχάζει τους πάντες», δήλωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
Πατριάρχης Θεόφιλος: «Η ειρήνη του Χριστού καθησυχάζει τους πάντες»

Περιτριγυρισμένος από Αγιοταφίτες κληρικούς και συγκινημένους χριστιανούς, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, προσευχήθηκε. 

Λόγω της προσωρινής εκεχειρίας, η ατμόσφαιρα στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων επανήλθε στην ιερότητα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ωστόσο, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. 

Έλληνες προσκυνητές θέλουν να ταξιδέψουν στους Αγίους Τόπους έστω και την τελευταία στιγμή

Έλληνες Προσκυνητες που προγραμμάτιζαν να κάνουν Πάσχα στους Αγίους Τόπους αλλά ο πόλεμος τους άλλαξε τα σχέδια μόλις έμαθαν ότι άνοιξε ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως σπεύδουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό της ζωής τους έστω και την τελευταία στιγμή. 

Την ίδια ώρα, οι ορθόδοξοι χριστιανοί περιμένουν με αγωνία την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. 

Αφού προσγειωθεί το αεροσκάφος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το Άγιο Φως θα φτάσει στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα. Υπάρχει σχέδιο διανομής σε 17 πόλεις της χώρας, προκειμένου το Άγιο Φως να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε εκκλησία, σε κάθε ναό πριν από την Ανάσταση. 

Τι θα γίνει με την τελετή αφής του Αγίου Φωτός 

Η διαδικασία για το ποιοι τελικά θα παραστούν στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο είναι ακόμα ανοιχτή. Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν θα δούμε τις εικόνες των προηγούμενων χρόνων με τους χιλιάδες πιστούς 

