Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

Το πρόβλημα με τις πληρωμές με IBAN

Οικονομια
Επίδομα θέρμανσης: 124 εκατ. ευρώ σε 1,16 εκατομμύρια δικαιούχους / ERT (αρχείου)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026 για δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους.
  • Το επίδομα αφορά αγορές καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, με ειδικές ημερομηνίες για καυσόξυλα και πέλετ.
  • Το συνολικό ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, φτάνοντας έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.
  • Η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και απαιτεί σωστή δήλωση του λογαριασμού IBAN.
  • Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.

Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 περνά στην τελική του φάση, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τη δεύτερη πληρωμή της κρατικής ενίσχυσης για τα έξοδα θέρμανσης.

Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου 2026 και θα πραγματοποιηθεί για όσους έχουν ήδη εισπράξει την προκαταβολή και έχουν ολοκληρώσει σωστά την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Επίδομα θέρμανσης: Τι αφορά η πληρωμή 

  • Αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026
  • Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026
  • Παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026
  • Καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου 2026

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

  • Προκαταβολή (Α' δόση)

Καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025.

  • Β' δόση

Καταβολή έως 29 Μαΐου 2026.

  • Γ’ δόση (Φυσικό Αέριο & Τηλεθέρμανση)

Για φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η πληρωμή πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026.

Επίδομα θέρμανσης: Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από:

  • Τη γεωγραφική περιοχή
  • Τη δριμύτητα του κλίματος
  • Τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας

Το επίδομα

  • Δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ
  • Δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ
  • Φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος.

Επίδομα θέρμανσης: Τι περιλαμβάνουν οι επιδοτούμενες αγορές 

  • Πετρέλαιο θέρμανσης (διάθεση από 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14€/λίτρο)
  • Φυσικό αέριο
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Καυσόξυλα
  • Βιομάζα (πέλετ)

Οι αγορές πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1 Ιουνίου 2025).

Επίδομα θέρμανσης:  Τι ισχύει για τις πληρωμές μέσω IBAN

Αναμένεται να προκύψουν προβλήματα στις πληρωμές για δικαιούχους που έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο εμφανίζεται διαφορετικός δικαιούχος από το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση, όπως για παράδειγμα ο ή η σύζυγός τους.

Η δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στη ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.
