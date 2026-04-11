Μεγάλο Σάββατο: Έσπασαν και φέτος οι μπότηδες στην Κέρκυρα

Χιλιάδες «μπότηδες» έπεσαν και φέτος από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα των σπιτιών στην πλατεία Λιστόν στην καρδιά της Παλιάς Πόλης στην Κέρκυρα, ξορκίζοντας τα «μολύσματα» και τα κακά πνεύματα από το νησί και γιορτάζοντας τη νίκη της ζωής επί του θανάτου με την πρώτη Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Το έθιμο, που έχει τις ρίζες του στα βάθη των χρόνων είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Φέρεται να ακολουθείται πιστά από τα χρόνια της Ενετοκρατίας στην Κέρκυρα, όταν επιτρεπόταν στους Κερκυραίους να γιορτάζουν το Πάσχα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι Βένετοι συνήθιζαν να σπάνε παλιές στάμνες την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, ώστε ο νέος χρόνος να τους φέρει καινούργιες, γεμάτες αγαθά. Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Κέρκυρας οικειοποιήθηκαν το έθιμο και το μετέφεραν στο Πάσχα, πετώντας κανάτια γεμάτα νερό για να προκαλέσουν μεγαλύτερη φασαρία.

Μια άλλη εκδοχή θέλει το σπάσιμο των μπότηδων να είναι ένα ταφικό έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Όταν έβγαινε η σορός του νεκρού από το σπίτι, συνήθιζαν να σπάνε ένα πιάτο ή ένα πήλινο αντικείμενο έξω από την πόρτα για να σταματήσει το κακό και να μην πεθάνει κάποιος άλλος από την οικογένεια.

