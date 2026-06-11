54ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ: Πέρασε στην ιστορία

Το 54ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ πέρασε ήδη στην ιστορία, καταλαμβάνοντας επαξίως μία περίοπτη θέση στην εξαιρετική παράδοση του θεσμού. Η φετινή εκδήλωση που υπενθυμίζουμε προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity και πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 5 έως Κυριακή 7 Ιουνίου, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς πλήθους και επιπέδου συμμετοχών, όσο και κυρίως από, τα διάπλατα χαμόγελα των πληρωμάτων και των δύο κατηγοριών Classic Regularity και Touring που έλαβαν μέρος καθ’ όλη τη διάρκειά του: από το ξεκίνημα της «περιπέτειας», το πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου από την Αμφίκλεια όπου δόθηκε η εκκίνηση, μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου.

Άξιοι νικητές στην κατηγορία Classic Regularity του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ αναδείχθηκαν τελικώς οι, Andonov Georgi - Andonova Υordanka με Volvo 121 Amazon (1961), δεύτεροι οι Αρης Γεωργοσόπουλος – Νίκος Κοντοπός με MG MGB GT (1967), τρίτοι οι Γιάννης Κυρανάς – Νίκος Ευσταθίου με Toyota Corolla 1.6 GTi (1988), ενώ τη πεντάδα των νικητών συμπλήρωσαν οι, Μάνος Παλαβίδης – Μαρία Παλαβίδη με Renault 5GT Turbo (1986) και Dimitar Nenov – Stanislava Ilieva με Mercedes 190 E (1984).