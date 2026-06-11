Νέα αγωγή κατά του Diddy από ανήλικο ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση

«Με πήγε σε δωμάτιο, μου έδωσε ποτό και με βίασε»

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Πηγή: New York Post / Φωτογραφία αρχείου AP (Chris Pizzello)
Diddy: Νέα Αγωγή Από Ανήλικο Ηθοποιό Για Σεξουαλική Επίθεση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα αγωγή κατά του Diddy από ανήλικο ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση το 2007.
  • Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ο Diddy τον κακοποίησε σε πίσω δωμάτιο εκδήλωσης στο Hollywood Hills.
  • Ο εκπρόσωπος του Diddy απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδείς και γελοίες.
  • Ο Diddy βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλα σεξουαλικά αδικήματα και έχει δεχθεί πολλές αγωγές.
  • Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία.

Νέα σοβαρή καταγγελία σε βάρος του πασίγνωστου μουσικού παραγωγού Diddy τον φέρνει ξανά στο προσκήνιο, την ώρα που βρίσκεται στη φυλακή για άλλα σεξουαλικά αδικήματα.  

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Στη νέα αγωγή που κατέθεσε εναντίον του πρώην ηθοποιός με το ψευδώνυμο «John Doe», αναφέρεται ότι ο ιδρυτής της Bad Boy Entertainment τον κακοποίησε σεξουαλικά σε εκδήλωση γνωριμιών στο Hollywood Hills τον Μάιο του 2007, ενώ ήταν ανήλικος.  

Όπως αναφέρει στην αγωγή ο καταγγέλλων, η συμπεριφορά του Sean Combs ήταν «εξοργιστική», είχε σκοπό να τον τρομοκρατήσει και να του προκαλέσει σοβαρή συναισθηματική οδύνη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνέβη. 

Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι ο Combs τον οδήγησε σε πίσω δωμάτιο της εκδήλωσης, με το πρόσχημα ότι θα συζητούσαν επαγγελματικές ευκαιρίες και πιθανή συμμετοχή του σε παραγωγή που ετοίμαζε εκείνη την περίοδο. 

Όπως αναφέρει στην αγωγή, αφού κατανάλωσε ένα ποτό που του προσφέρθηκε και άρχισε να αισθάνεται τις επιδράσεις του, ο Combs φέρεται να άρχισε να τον αγγίζει με τρόπο που τον έκανε να νιώθει άβολα. 

Diddy

O Diddy βρίσκεται στη φυλακή για σεξουαλικά αδικήματα / Φωτογραφία αρχείου AP (Kathy Willens)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ο μουσικός προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος του ανήλικου τότε ηθοποιού. 

Η αγωγή δεν αποκαλύπτει την ακριβή ηλικία του φερόμενου θύματος, αναφέρει όμως ότι ήταν κάτω των 18 ετών την περίοδο του περιστατικού. 

Ο εκπρόσωπος του Combs, Juda Engelmayer, απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς και γελοίες». 

«Ο κ. Combs δεν έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε παιδιού. Αυτοί οι ισχυρισμοί θα καταρριφθούν, όπως και όλοι οι προηγούμενοι», δήλωσε. 

Diddy: Οι καταγγελίες για τα freak-offs πάρτι και τους βιασμούς 

Από τη σύλληψή του το 2024 στη Νέα Υόρκη, ο Diddy έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δεκάδες αγωγές που περιλαμβάνουν καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς και άλλες βίαιες πράξεις, από άνδρες και γυναίκες, ενήλικες και ανήλικους. 

Έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, μετά από πολύκροτη δίκη οκτώ εβδομάδων στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκαν τα περιβόητα «freak-offs», πολυήμερα πάρτι με ναρκωτικά, εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις και άλλες ακραίες συμπεριφορές. 

Τον περασμένο Ιούλιο καταδικάστηκε για δύο παραβάσεις του νόμου Mann Act, ο οποίος απαγορεύει τη μεταφορά ατόμων μεταξύ πολιτειών των ΗΠΑ με σκοπό την πορνεία. Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών. 

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