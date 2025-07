Diddy: Αθώος για sex trafficking & εγκληματική οργάνωση - Γλίτωσε τα ισόβια

Το δικαστήριο αθώωσε τον Sean «Diddy» Combs για τις κατηγορίες sex trafficking και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, αλλά τον έκρινε ένοχο για λιγότερο σημαντικές κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία μετά από μια κρίσιμη και μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων στη Νέα Υόρκη.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης 2/7, μια μέρα αφότου οι ένορκοι ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι είχαν καταλήξει μόνο μερικώς σε ετυμηγορία.

