Ανθή Βούλγαρη: Δείτε το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της!

Στον τόπο καταγωγής της, το Πήλιο, βρίσκεται η Ανθή Βούλγαρη, μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων.

Η δημοσιογράφος προετοιμάζεται για τη βάπτιση του 5 μηνών γιου της, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή 1η Αυγούστου, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο με τα ποδαράκια του μωρού της. «Καλό ευλογημένο μήνα να έχουμε!!! Εμείς εδώ στο χωριό ετοιμαζόμαστε για τη βάφτισή μας», σχολίασε στη λεζάντα.

Σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα με το προσκλητήριο του μονάκριβου γιου της, ενώ δεν έκρυψε το άγχος της για εκείνη την ημέρα. «Μετράμε αντίστροφα και έχω μεγαλύτερη αγωνία από τον γάμο μου», σημείωσε η ίδια.

Όπως βλέπουμε, στο προσκλητήριο πρωταγωνιστούν τα λουλούδια, ενώ στο κέντρο βρίσκεται ένα «Μ», πράγμα που σημαίνει ότι το όνομα του μικρού θα ξεκινάει από αυτό το γράμμα.

Ανθή Βούλγαρη: Μας δείχνει το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της

«Αναπτύσσονται διάφορες φοβίες με το που γεννάς. Νομίζω ότι η φύση το κάνει αυτό για να είμαστε προστατευτικές προς τα παιδιά μας…Έχουμε βρει όνομα για τον γιο μας. Δε το λέμε ακόμα. Τον Αύγουστο θα κάνουμε τη βάπτιση. Έχουμε βρει και νονό και νονά», είχε αποκαλύψει η Ανθή Βούλγαρη καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου