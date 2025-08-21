Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου ο στρατός.

