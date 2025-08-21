Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν

Στόχος των Ισραηλινών ο έλεγχος της πόλης της Γάζας

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 19:52 Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!
21.08.25 , 19:49 Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt
21.08.25 , 19:42 Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
21.08.25 , 19:09 Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 18:47 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου»
21.08.25 , 18:09 Hyundai: Φέρνει την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας
21.08.25 , 17:56 «Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της
21.08.25 , 17:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 17:10 Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του
21.08.25 , 17:05 Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν
21.08.25 , 17:02 Φωτιά Εύβοια: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά κοντά στην Αιδηψό
21.08.25 , 16:23 Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Διάκοπες στη Σικελία για το ζευγάρι
21.08.25 , 15:30 Ανθή Βούλγαρη: Δείτε το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της!
21.08.25 , 15:20 Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν
21.08.25 , 15:07 Μπο: Βαρύ πένθος για τον γνωστό ράπερ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Jehad Alshrafi)
Γάζα: Ο Ισραηλινός Στρατός Προειδοποιεί Νοσοκομεία Και ΜΚΟ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου ο στρατός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top