Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη

Τι συνέβη μετά την απόφαση;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
09.10.25 , 15:09 Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
09.10.25 , 15:02 Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
09.10.25 , 14:53 Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
09.10.25 , 14:40 Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά
09.10.25 , 14:11 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
09.10.25 , 14:07 Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι
09.10.25 , 13:55 Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»
09.10.25 , 13:49 Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
09.10.25 , 13:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 13:42 Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»
09.10.25 , 13:41 Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι
Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το δικαστήριο/Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα ήταν η χθεσινή για τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το τροχαίο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη

Η απόφαση περιλαμβάνει την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της ποινής του

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, υπέβαλε έφεση, ενώ αποχωρώντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά το δικαστήριο

Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά το δικαστήριο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά την ακροαματική διαδικασία, ο ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, καθώς και με κοντινά του πρόσωπα. 

Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»

Δέσποινα Βανδή

Επιπλέον, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εμφανίστηκε στον Τεχνοχώρο Cartel, όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της θεατρικής του δουλειάς, επιλέγοντας να παραμείνει στο σπίτι του και να περάσει χρόνο με φίλους που τον επισκέφθηκαν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top