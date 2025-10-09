Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα ήταν η χθεσινή για τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το τροχαίο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
Η απόφαση περιλαμβάνει την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ.
Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της ποινής του
Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, υπέβαλε έφεση, ενώ αποχωρώντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά την ακροαματική διαδικασία, ο ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, καθώς και με κοντινά του πρόσωπα.
Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»
Επιπλέον, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εμφανίστηκε στον Τεχνοχώρο Cartel, όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της θεατρικής του δουλειάς, επιλέγοντας να παραμείνει στο σπίτι του και να περάσει χρόνο με φίλους που τον επισκέφθηκαν.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.