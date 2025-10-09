Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη

Τι έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το δικαστήριο/Το Πρωινό

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα ήταν η χθεσινή για τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το τροχαίο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση περιλαμβάνει την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ.

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, υπέβαλε έφεση, ενώ αποχωρώντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά το δικαστήριο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά την ακροαματική διαδικασία, ο ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, καθώς και με κοντινά του πρόσωπα.

Επιπλέον, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εμφανίστηκε στον Τεχνοχώρο Cartel, όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της θεατρικής του δουλειάς, επιλέγοντας να παραμείνει στο σπίτι του και να περάσει χρόνο με φίλους που τον επισκέφθηκαν.