Κουτσελίνη: «Αρχισυντάκτρια κατέγραφε τον παρουσιαστή για τους ανωτέρους»

Πώς σχολίασε την κόντρα της Καινούργιου με Γκουντάρα - Κάκκαβα

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Άρη Μουγκοπέτρου με τίτλο «1333», σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας. 

Ανάμεσά τους η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες: «Με σκοτείνιασε πάρα πολύ το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει ονειρευτεί από τα 13 του χρόνια, στα 33 του βρίσκεται σε ένα πανηγύρι για να διασκεδάσει τον κόσμο και η διασκέδαση γυρίζει boomerang σε εκείνον. Όλοι λέμε “πω πω, τι έπαθε ο καημένος” και ποτέ δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί σε εμάς από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό με συγκλονίζει πάντα», δήλωσε για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη ο Άρης Μουγκοπέτρος από έκρηξη κροτίδας.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε στη συνέχεια για τη φετινή σεζόν, τις διαρροές στην τηλεόραση και την Κατερίνα Καινούργιου.  

«Για τις διαρροές, η αφορμή ήταν η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, όπου θεωρήθηκε -ή μάλλον έτσι αντιλήφθηκα- ότι φεύγοντας δύο-τρεις άνθρωποι σταμάτησαν και οι διαρροές. Αυτό, για κάποιον που το πιστεύει, θεωρώ ότι είναι χαζό. Θεωρώ ότι δε σταμάτησαν οι διαρροές για τη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί εγώ μπορώ να σας πω ό,τι έγινε χθες στη σύσκεψή τους. Άρα δεν έχει σταματήσει καμιά διαρροή. Επίσης, έχω δει σε κανάλια να συμβαίνει το εξής: αρχισυντάκτρια εκπομπής να καταγράφει τον παρουσιαστή της και να δίνει έτσι τα λεγόμενά του στους ανωτέρους», αποκάλυψε.

Και συνέχισε για τη ρήξη στις σχέσεις της Κατερίνας Καινούργιου και του Νίκου Κοκλώνη: «Είναι μεγάλα παιδιά και οι δύο και κάποια στιγμή αυτοί θα τα βρουν και θα έχουν μείνει οι δικές μας δηλώσεις και θα παραμείνουν δηλώσεις», ενώ πρόσθεσε για την κόντρα της εγκυμονούσας με το ζεύγος Γκουντάρα - Κάκκαβα: «Την Κατερίνα την εκτιμώ, αλλά θεωρώ παράλογο μια εκπομπή που κρίνει και άλλους να μην μπορεί να κριθεί και η ίδια. Όσο σκληρό κι αν είναι». 

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθησή της πως η χρονιά θα έχει σκαμπανεβάσματα από την αρχή μέχρι το τέλος της: «Είναι μια χρονιά με μεγάλα σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν εκπομπές που τη μια μέρα είναι πολύ χαμηλά και την άλλη μέρα είναι πολύ ψηλά. Άρα σημαίνει ότι η σεζόν ακόμη δεν έχει παγιωθεί. Και όπως θα βλέπω τα πράγματα, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος κάπως έτσι θα πάμε, με σκαμπανεβάσματα». 

Ακούγεται πως θα γυριστεί ταινία με τη ζωή της Αγγελικής Νικολούλη. Σχολιάζοντας την είδηση, η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε αν θα ήθελε κάποια στιγμή να δει και τη δική της ζωή να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη:

Εντάξει, η ζωή μου ταινία, δεν ξέρω. Δεν έχει τέτοιο ενδιαφέρον νομίζω. Η Αγγελική είναι μοναδική, είναι ξεχωριστή. Δε νομίζω ότι υπάρχει κόπια της. Θα δυσκολευτεί ο άνθρωπος που γράφει την ταινία, εκτός και αν είναι μια ερευνήτρια που ψάχνει τις υποθέσεις και ουσιαστικά είναι υποθέσεις που έχει ξεδιπλώσει η Αγγελική Νικολούλη. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

