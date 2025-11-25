Σάκης Ρουβάς: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Ο performer έπεσε από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια χορευτικού

Το σοκαριστικό ατύχημα επί σκηνής δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος θα ανοίξει τα MadWalk 2025, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο επαγγελματίας είναι. 

Λαγούς έβγαζε από το καπέλο της, από τα μανίκια της… », δήλωσε με χιούμορ για τη χορεύτρια που βρισκόταν δίπλα του την ώρα της πτώσης από τη σκηνή. 

Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά

Παρά τις όποιες αναποδιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνέχισε ακάθεκτος την εμφάνισή του, βάζοντας στην άκρη τον σωματικό πόνο.

Παρά την όποια αναποδιά, η χαρά και η συγκίνηση για τη σκηνή του MadWalk 2025 είναι τεράστια. Ο Σάκης θα ανοίξει το show και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός», ενώ η συμμετοχή του συνδέεται με τη στήριξη του φιλανθρωπικού οράματος Ελπίδα. «Βάζουμε τη ζωή ψηλά, με τη δύναμη της μουσικής και της μόδας για μια βαθιά πράξη αγάπης και προσφοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Buongiorno.

 

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Σάκης βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, γράφοντας νέα τραγούδια στο στούντιο και απολαμβάνοντας τη διαδικασία. «Το απολαμβάνω πάρα πολύ και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτά τα τραγούδια με το κοινό», είπε, ενώ η συνεργασία του με την κυρία Θεοδωρίδου προσθέτει ακόμα περισσότερη λάμψη στο επαγγελματικό του πρόγραμμα.

Το ατύχημα του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή 

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα τρομακτικό συμβάν. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής χορογραφίας για το τραγούδι «Άντεξα», ο Σάκης Ρουβάς και η χορεύτριά του βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος, πέφτοντας από την ειδική κατασκευή στην οποία ήταν ξαπλωμένοι.

Η πτώση ήταν τόσο απότομη και δυνατή που για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό πάγωσε, ενώ ο πυκνός καπνός από το εφέ του ξηρού πάγου έκρυβε το τι είχε συμβεί ακριβώς.

To ατύχημα επί σκηνής του Σάκη Ρουβά
 
To ατύχημα επί σκηνής του Σάκη Ρουβά

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Έπεσε με δύναμη, φοβηθήκαμε ότι είχε χτυπήσει άσχημα», ανέφερε θαμώνας του μαγαζιού, περιγράφοντας τη στιγμή που το κοινό δεν ήξερε αν έπρεπε να χειροκροτήσει, να φωνάξει ή να περιμένει σε σιωπή.

Απτόητος ο Σάκης Ρουβάς

Παρά τη δυνατή πτώση, ο Σάκης Ρουβάς απέδειξε για ακόμη μία φορά την αντοχή, την πειθαρχία και τον επαγγελματισμό του. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σηκώθηκε, έδωσε την εντύπωση ότι «όλα είναι υπό έλεγχο» και συνέχισε το πρόγραμμα χωρίς να αφήσει το περιστατικό να τον επηρεάσει  ακόμη και αν ήταν προφανές πως ένιωθε πόνο.
 

