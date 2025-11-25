Σας αρέσει το ριζότο; Δείτε αυτή τη θεϊκή συνταγή

Αν είστε λάτρης του ριζότου και σας αρέσει συνέχεια να δοκιμάζετε καινούργια πιάτα, ο Γιώργος Ρήγας σας έχει μία γρήγορη, νόστιμη και εύκολη συνταγή.

Ο σεφ μπήκε το πρωί της Τρίτης στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε ριζότο με λευκά μανιτάρια και θαλασσινό αλάτι.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 300 γρ. ρύζι για ριζότο

• 30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια

• 800 ml ζεστό νερό

• 250 γρ. λευκά μανιτάρια

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 80 ml λευκό κρασί

• 60 γρ. βούτυρο με θαλασσινό αλάτι

• 40 γρ. παρμεζάνα ή γραβιέρα

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι – πιπέρι

• Λίγο φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό





Εκτέλεση της Συνταγής

Μούλιασμα αποξηραμένων • Βάλε τα αποξηραμένα μανιτάρια σε μπολ με 800 ml ζεστό νερό για 30 λεπτά. • Σούρωσε, κράτα το υγρό (είναι ο ζωμός σου) και ψιλόκοψε τα μανιτάρια. Σοτάρισε τα φρέσκα • Σε μεγάλο τηγάνι ζέστανε 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Ρίξε τα φρέσκα μανιτάρια σε κυβάκια και σωτάρισε 6–8 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να πιουν τα υγρά τους. • Αλατοπιπέρωσε και άφησέ τα στην άκρη. Ξεκίνα το ριζότο 1. Σε φαρδιά κατσαρόλα βάλε 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 20 γρ. βούτυρο. 2. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, σοτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. 3. Ρίξε το σκόρδο και το ρύζι, ανακάτεψε 1–2 λεπτά να γυαλίσει. 4. Σβήσε με το κρασί και άσε να εξατμιστεί. Ρίξε τα μανιτάρια και τον ζωμό • Πρόσθεσε τα ψιλοκομμένα αποξηραμένα μανιτάρια και λίγο από τα σωταρισμένα φρέσκα (κράτα λίγα για το τέλος). • Ξεκίνα να ρίχνεις μία κουτάλα από τον ζεστό ζωμό κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. • Μόλις απορροφηθεί, ρίξε την επόμενη. • Συνέχισε για 18–20 λεπτά μέχρι να γίνει κρεμώδες και al dente. Τελείωμα • Ρίξε τα υπόλοιπα μανιτάρια, το βούτυρο και την παρμεζάνα. • Ανακάτεψε απαλά, σβήσε τη φωτιά και άφησέ το 2 λεπτά σκεπασμένο.

Δείτε το Breakfast@Star