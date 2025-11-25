Σας αρέσει το ριζότο; Δείτε αυτή τη θεϊκή συνταγή

O Γιώργος Ρήγας μεγαλούργησε στην κουζίνα του Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
25.11.25 , 12:43 Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε λάτρης του ριζότου και σας αρέσει συνέχεια να δοκιμάζετε καινούργια πιάτα, ο Γιώργος Ρήγας σας έχει μία γρήγορη, νόστιμη και εύκολη συνταγή.

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Ο σεφ μπήκε το πρωί της Τρίτης στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε ριζότο με λευκά μανιτάρια και θαλασσινό αλάτι.

Σας αρέσει το ριζότο; Δείτε αυτή τη θεϊκή συνταγή

Ο Γιώργος Ρήγας  έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 300 γρ. ρύζι για ριζότο
• 30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια
• 800 ml ζεστό νερό 
• 250 γρ. λευκά μανιτάρια 
• 1 μικρό κρεμμύδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο
• 80 ml λευκό κρασί
• 60 γρ. βούτυρο με θαλασσινό αλάτι 
• 40 γρ. παρμεζάνα ή γραβιέρα
 • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι – πιπέρι
• Λίγο φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό 
 
 

Εκτέλεση  της Συνταγής 

Μούλιασμα αποξηραμένων • Βάλε τα αποξηραμένα μανιτάρια σε μπολ με 800 ml ζεστό νερό για 30 λεπτά. • Σούρωσε, κράτα το υγρό (είναι ο ζωμός σου) και ψιλόκοψε τα μανιτάρια.   Σοτάρισε τα φρέσκα • Σε μεγάλο τηγάνι ζέστανε 2 κ.σ. ελαιόλαδο.  Ρίξε τα φρέσκα μανιτάρια σε κυβάκια και σωτάρισε 6–8 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να πιουν τα υγρά τους. • Αλατοπιπέρωσε και άφησέ τα στην άκρη.  Ξεκίνα το ριζότο 1. Σε φαρδιά κατσαρόλα βάλε 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 20 γρ. βούτυρο. 2. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, σοτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. 3. Ρίξε το σκόρδο και το ρύζι, ανακάτεψε 1–2 λεπτά να γυαλίσει. 4. Σβήσε με το κρασί και άσε να εξατμιστεί.   Ρίξε τα μανιτάρια και τον ζωμό • Πρόσθεσε τα ψιλοκομμένα αποξηραμένα μανιτάρια και λίγο από τα σωταρισμένα φρέσκα (κράτα λίγα για το τέλος). • Ξεκίνα να ρίχνεις μία κουτάλα από τον ζεστό ζωμό κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. • Μόλις απορροφηθεί, ρίξε την επόμενη. • Συνέχισε για 18–20 λεπτά μέχρι να γίνει κρεμώδες και al dente.   Τελείωμα • Ρίξε τα υπόλοιπα μανιτάρια, το βούτυρο και την παρμεζάνα. • Ανακάτεψε απαλά, σβήσε τη φωτιά και άφησέ το 2 λεπτά σκεπασμένο.

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΖΟΤΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΡΙΖΟΤΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top