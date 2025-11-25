Προσωπική διαφορά: Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026

Ποιοι ευνοούνται περισσότερο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν μόνο το 50% της αύξησης της σύνταξής τους. Όσοι συνταξιούχοι δουν αύξηση, η οποία καλύπτει το 50% έως 99% της προσωπικής τους διαφοράς, θα έχουν καθαρή ωφέλεια τουλάχιστον ίση με το μισό της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα μικρές ως ελάχιστες αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση και από το 2027 ολόκληρη.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
