Προσωπική διαφορά: Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν μόνο το 50% της αύξησης της σύνταξής τους. Όσοι συνταξιούχοι δουν αύξηση, η οποία καλύπτει το 50% έως 99% της προσωπικής τους διαφοράς, θα έχουν καθαρή ωφέλεια τουλάχιστον ίση με το μισό της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα μικρές ως ελάχιστες αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση και από το 2027 ολόκληρη.

