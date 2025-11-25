«Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα

Τι θα γίνει στο επεισόδιο στις 25/11 - Αποκλειστικό απόσπασμα

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Φάρμα: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Το Επεισόδιο 25/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες της φετινής Φάρμας να αποχώρησε, αλλά η Βαλεντίνα έχει αφήσει δυνατό αποτύπωμα πίσω της.

Στο Breakfast@Star, ξεχώρισε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας και είναι γεμάτο ένταση και αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά των παικτών μέσα στο αγρόκτημα.

Η Κωνσταντίνα παίρνει στοιχεία από τη Βαλεντίνα;

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κούραση και την υπομονή που δείχνουν οι συμμετέχοντες απέναντι σε ορισμένα άτομα: «Εδώ και μια εβδομάδα κάνω τρομερή υπομονή για κάποια συγκεκριμένα άτομα», ανέφερε στη δήλωσή της η Ναταλία. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

«Δεν είναι σωστό να κάνουν έτσι τα πράγματα, δε σκέφτονται τους υπόλοιπους», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος.

Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στη συμπεριφορά της Βαλεντίνας, με παρατηρήσεις ότι πολλές φορές υπερκαλύπτει τις υπόλοιπες αλληλεπιδράσεις και προκαλεί εντάσεις: «Όλοι τεμπέληδες είναι, αλλά κοροϊδεύουν τη Βαλεντίνα και κάνουνε τη Βαλεντίνα. Δεν τελειώνουν αυτά», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Λευτέρης.

Τα σχόλια του Λευτέρη για τους συμπαίκτες του

Παράλληλα, το απόσπασμα τόνισε τη μεταμόρφωση της Κωνσταντίνας, που φαίνεται να παίρνει στοιχεία από τη Βαλεντίνα, χωρίς όμως να χάνει τη δική της προσωπικότητα. «Το πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα εξελίσσεται από Κωνσταντίνα σε Βαλεντίνα. Απλά η Κωνσταντίνα είναι καλό παιδάκι, ενώ η Βαλεντίνα ήταν πιο κακομαθημένη», σχολίασε ο Δημήτρης υπογραμμίζοντας τη δυναμική των σχέσεων και των χαρακτήρων μέσα στη φάρμα.

Με τις αντιδράσεις και τις εντάσεις να συνεχίζονται, το κοινό αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στους παίκτες και τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει η φετινή σεζόν.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

