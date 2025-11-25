Ρέβη - Σκουλούδης: Το φύλο του μωρού και οι λιγούρες

«Προτεραιότητά μου είναι η εγκυμοσύνη και η οικογένειά μου»

Οι δηλώσεις στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο σύζυγός της, Σωτήρης Σκουλούδης μίλησαν για την όμορφη περίοδο που βιώνουν, καθώς η εγκυμοσύνη φέρνει νέα συναισθήματα, σκέψεις και στιγμές χαράς στη ζωή τους.

Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Η Ευλαμπία περιέγραψε την εμπειρία της εγκυμοσύνης με γλυκύτητα στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star: «Αισθάνομαι μεγαλύτερη αγάπη για τη μαμά μου, η εγκυμοσύνη με έχει επηρεάσει και σκέφτομαι τα πράγματα διαφορετικά πλέον. Ο Σωτήρης περνάει ό,τι περνάω κι εγώ. Και ναι, ξέρουμε ήδη το φύλο του μωρού!»

Σε πελάγη ευτυχίας το ζευγάρι

Ο Σωτήρης Σκουλούδης πρόσθεσε με χιούμορ και τρυφερότητα: «Διάδοχος! Αν και με ρωτάς και με αγχώνεις λίγο, έχουμε πολλούς φίλους που μας έχουν φέρει δώρα, αλλά από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουμε να το βλέπουμε πιο σοβαρά. Η Ευλαμπία ζητάει γλυκά αργά το βράδυ!»

Η ίδια εξήγησε πόσο ηρεμία νιώθει αυτή τη στιγμή: «Αυτή την περίοδο βιώνω ηρεμία. Το πρώτο διάστημα χρειάζονται εξετάσεις και υπήρξε και η διαρροή προσωπικών δεδομένων, αλλά τώρα το μόνο που θέλω είναι να απολαύσω τη στιγμή και να πάνε όλα καλά».

Η εγκυμοσύνη φαίνεται να φέρνει στον γάμο τους μια καθημερινότητα γεμάτη τρυφερές στιγμές, χαμόγελα και μικρές απολαύσεις, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται να καλωσορίσει το νέο μέλος της οικογένειας.

 


«Δε μετανιώνω για την εμπειρία μου στην εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στο θέμα της τηλεοπτικής της πορείας και στον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από την αποχώρησή της από την εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα.

Όπως εξήγησε η Ευλαμπία, η αλλαγή στον παρουσιαστή της εκπομπής προκάλεσε έντονη αντίδραση και την ανάγκη για νομικές κινήσεις: «Έφυγα ξέροντας ότι έχω τη δουλειά μου στο στούντιο, αλλά το βίωσα δύσκολα. Πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και το μόνο που θέλω είναι να επικεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου».

Η διαμάχη Ρέβη - Κουρδή με τον ΣΚΑΙ

Ο Σωτήρης Σκουλούδης συμπλήρωσε: «Δεν είναι όλοι ίδιοι», δείχνοντας τη στήριξή του στην Ευλαμπία και τη σημασία της οικογένειας και των πραγματικών σχέσεων στη ζωή τους.

Η Ευλαμπία έκλεισε με θετική διάθεση: «Δε μετανιώνω για την εμπειρία μου στην εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα. Με τον Γιώργο Κούρδη είμαστε αδέρφια και μιλάμε συνεχώς. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι η εγκυμοσύνη και η οικογένειά μου».


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

