Κινηματογραφικό υπερθέαμα στα κανάλια Novacinema με τέσσερις ταινίες

«Finestkind», «The Da Vinci Code», «Angels & Damons» και «Inferno»

Novacinema: Κινηματογραφικό Υπερθέαμα Με 4 Ταινίες
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2025. To αστυνομικό θρίλερ «Finestkind» (2023, διάρκειας 126’) με τους Tommy Lee Jones, Ben Foster, Jenna Ortega σε σκηνοθεσία του Brian Helgeland θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δύο αδέλφια από διαφορετικούς κόσμους ξανασμίγουν για μια επικίνδυνη συμφωνία που τους βυθίζει στα σκοτάδια του εγκλήματος, της πίστης και της θυσίας, πάνω στα αδυσώπητα κύματα. Η συναρπαστική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 30/11!

Παράλληλα, οι σινεφίλ το τριήμερο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 22:00 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο Novacinema2 τις ταινίες «The Da Vinci Code», «Angels & Damons» και «Inferno» αντίστοιχα, με ήρωα τον Robert Landgon που ενσαρκώνει ο μοναδικός Tom Hanks βασισμένα στα best seller του Dan Brown.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και το αφιέρωμα στο Novacinema2 καθώς και On Demand όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

 

NOVACINEMA1
 |
NOVACINEMA2
 |
FINESTKIND
 |
THE DA VINCI CODE
 |
ANGELS & DAMONS
 |
INFERNO
