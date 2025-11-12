Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»

Η παρουσιάστρια του Star παρέλαβε βραβείο από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 11:26 Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες
12.11.25 , 11:23 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα αξιολογήσω τα λάθη του ΣΚΑΙ»
12.11.25 , 11:18 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 11:12 Κωνσταντάρας: «Στενάχωρες οι αποχωρήσεις από την εκπομπή του Τσουρού»
12.11.25 , 10:58 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.25 , 10:43 Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
12.11.25 , 10:42 Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»
12.11.25 , 10:41 Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου
12.11.25 , 10:38 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 10:38 Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
12.11.25 , 10:12 Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
12.11.25 , 10:00 «Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
12.11.25 , 09:59 Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
12.11.25 , 09:54 Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»
12.11.25 , 09:45 Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της - «Έχω σοκαριστεί»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ζήνα Κουτσελίνη έδωσε το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του «Χαμόγελου του Παιδιού», όπου τιμήθηκε από τον πρόεδρο και ιδρυτή του Οργανισμού, Κώστα Γιαννόπουλο, για τη συνολική της προσφορά και στήριξη. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

Η Ζήνα Κουτσελίνη βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Ζήνα Κουτσελίνη βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«30 χρόνια αγκαλιάς και αγάπης στο χαμόγελο του μικρού Ανδρέα που δεν ενηλικιώθηκε ποτέ, αν και μεγάλωσε κατά 30 χρόνια. Γιατί θυμάμαι εκείνη την βροχερή βραδιά, την κρύα βραδιά, όπου ο μικρός Ανδρέας ήρθε αρκετά εξασθενημένος, όμως βρήκε τη δύναμη με τα χεράκια του να ανοίξει το χαμόγελό του και να ζητήσει από την εκπομπή, από όλους όσοι ήταν εκεί, να ιδρύσουν το "Χαμόγελο του Παιδιού", ώστε κανένα παιδί να μην πονά και να έχει το κάθε παιδί το δικό του σπίτι», δήλωσε η Ζήνα Κουτσελίνη στην κάμερα του Breakfast@Star.

Ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο εμπνευστής και ιδρυτής του «Χαμόγελου του Παιδιού», πέθανε το 1995, σε ηλικία μόλις 10 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Πριν φύγει από τη ζωή, είχε γράψει στο ημερολόγιό του την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που θα βοηθά όλα τα παιδιά που υποφέρουν. Αυτή η επιθυμία στάθηκε η αφορμή για τον πατέρα του, Κώστα Γιαννόπουλο, να ιδρύσει το «Χαμόγελο του Παιδιού» προς τιμήν του, μετατρέποντας το όνειρο του γιου του σε έναν από τους σημαντικότερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Το να δίνεις ένα καλό πλατό σε μια εκπομπή δε σημαίνει ότι τη στηρίζεις»

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» κλήθηκε να σχολιάσει τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από την καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού. 

«Θεωρώ ότι ο Κώστας Τσουρός, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω τους υπόλοιπους που είναι πίσω, γιατί πραγματικά όλοι είναι αξιόλογοι, πραγματικά όμως, αλλά έχασε δύο πυλώνες στο lifestyle, τον Χάρη Λεμπιδάκη, αλλά και μια δικαστική συντάκτρια, σύμβολο για μένα. Άλλωστε το έγραψα κιόλας και το είπα σε ένα παιχνίδι που κάνουμε με τα buzzer ποιον άνθρωπο από άλλη εκπομπή θα ήθελα να είχα στη δική μου παρέα και ήταν η Άννα Κανδύλη. Πάντως πραγματικά εύχομαι στον Κώστα και τους συνεργάτες που παρέμειναν εκεί να συνεχίσουν, να έχουν μια καλή δημιουργική χρονιά και να τα καταφέρουν να τερματίσουν μέχρι το τέλος, όπως θα ήθελα να τερματίσουμε και όλοι μας έτσι,και γιατί όχι να συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά».  

Ζήνα Κουτσελίνη: Σχολιάζει τις αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Ζήνα Κουτσελίνη: Σχολιάζει τις αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Σχετικά με το αν ο ΣΚΑΪ στηρίζει το project που ηγείται ο Κώστας Τσουρός, η παρουσιάστρια απάντησε:«Θεωρώ ότι το να δημιουργείς και να δίνεις στους ανθρώπους ένα καλό πλατό δε σημαίνει ότι τους στηρίζεις. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει στήριξη και υποστήριξη σε άλλα επίπεδα. Στο να μην διαρρέονται πράγματα, στο να φεύγουν από το γραφείο τύπου ή από άλλες στεναχώριες. Θεωρώ ότι οι ομάδες που γράφουν ιστορία έχουν στήριξη τόσο όλες μαζί, από κοινού, στην ίδια την ομάδα, όσο και από το σταθμό που φροντίζει να προστατεύει τους ανθρώπους του». 

Η Ζήνα Κουτσελίνη ρωτήθηκε επίσης για την επιλογή του παρουσιαστή να ξεκινήσει το «Το 'Χουμε» με το τραγούδι «Χωρίς Αναπνοή» και τους στίχους «κι αντίστροφα ο χρόνος μετράει», θέλοντας να διακωμωδήσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόωρο τέλος της εκπομπής του. «Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίο να αυτοτρολάρεσαι, να αυτοκανιβαλίζεσαι και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές, μ' αρέσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις και να ξέρεις πως κάθε στιγμή και κάθε μέρα μπορεί να είναι και η τελευταία σου σε αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι ο Κώστας ξέρει πολύ καλά γιατί το είπε και γιατί το έκανε αυτό και γιατί όχι. Είναι μια σταθερή αξία και θεωρώ ότι πάντα θα έχει τη συνέχεια που του αξίζει», τόνισε η ίδια. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top