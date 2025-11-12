Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»

Η Ζήνα Κουτσελίνη έδωσε το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του «Χαμόγελου του Παιδιού», όπου τιμήθηκε από τον πρόεδρο και ιδρυτή του Οργανισμού, Κώστα Γιαννόπουλο, για τη συνολική της προσφορά και στήριξη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«30 χρόνια αγκαλιάς και αγάπης στο χαμόγελο του μικρού Ανδρέα που δεν ενηλικιώθηκε ποτέ, αν και μεγάλωσε κατά 30 χρόνια. Γιατί θυμάμαι εκείνη την βροχερή βραδιά, την κρύα βραδιά, όπου ο μικρός Ανδρέας ήρθε αρκετά εξασθενημένος, όμως βρήκε τη δύναμη με τα χεράκια του να ανοίξει το χαμόγελό του και να ζητήσει από την εκπομπή, από όλους όσοι ήταν εκεί, να ιδρύσουν το "Χαμόγελο του Παιδιού", ώστε κανένα παιδί να μην πονά και να έχει το κάθε παιδί το δικό του σπίτι», δήλωσε η Ζήνα Κουτσελίνη στην κάμερα του Breakfast@Star.

Ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο εμπνευστής και ιδρυτής του «Χαμόγελου του Παιδιού», πέθανε το 1995, σε ηλικία μόλις 10 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Πριν φύγει από τη ζωή, είχε γράψει στο ημερολόγιό του την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που θα βοηθά όλα τα παιδιά που υποφέρουν. Αυτή η επιθυμία στάθηκε η αφορμή για τον πατέρα του, Κώστα Γιαννόπουλο, να ιδρύσει το «Χαμόγελο του Παιδιού» προς τιμήν του, μετατρέποντας το όνειρο του γιου του σε έναν από τους σημαντικότερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Το να δίνεις ένα καλό πλατό σε μια εκπομπή δε σημαίνει ότι τη στηρίζεις»

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» κλήθηκε να σχολιάσει τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις από την καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

«Θεωρώ ότι ο Κώστας Τσουρός, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω τους υπόλοιπους που είναι πίσω, γιατί πραγματικά όλοι είναι αξιόλογοι, πραγματικά όμως, αλλά έχασε δύο πυλώνες στο lifestyle, τον Χάρη Λεμπιδάκη, αλλά και μια δικαστική συντάκτρια, σύμβολο για μένα. Άλλωστε το έγραψα κιόλας και το είπα σε ένα παιχνίδι που κάνουμε με τα buzzer ποιον άνθρωπο από άλλη εκπομπή θα ήθελα να είχα στη δική μου παρέα και ήταν η Άννα Κανδύλη. Πάντως πραγματικά εύχομαι στον Κώστα και τους συνεργάτες που παρέμειναν εκεί να συνεχίσουν, να έχουν μια καλή δημιουργική χρονιά και να τα καταφέρουν να τερματίσουν μέχρι το τέλος, όπως θα ήθελα να τερματίσουμε και όλοι μας έτσι,και γιατί όχι να συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά».

Ζήνα Κουτσελίνη: Σχολιάζει τις αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Σχετικά με το αν ο ΣΚΑΪ στηρίζει το project που ηγείται ο Κώστας Τσουρός, η παρουσιάστρια απάντησε:«Θεωρώ ότι το να δημιουργείς και να δίνεις στους ανθρώπους ένα καλό πλατό δε σημαίνει ότι τους στηρίζεις. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει στήριξη και υποστήριξη σε άλλα επίπεδα. Στο να μην διαρρέονται πράγματα, στο να φεύγουν από το γραφείο τύπου ή από άλλες στεναχώριες. Θεωρώ ότι οι ομάδες που γράφουν ιστορία έχουν στήριξη τόσο όλες μαζί, από κοινού, στην ίδια την ομάδα, όσο και από το σταθμό που φροντίζει να προστατεύει τους ανθρώπους του».

Η Ζήνα Κουτσελίνη ρωτήθηκε επίσης για την επιλογή του παρουσιαστή να ξεκινήσει το «Το 'Χουμε» με το τραγούδι «Χωρίς Αναπνοή» και τους στίχους «κι αντίστροφα ο χρόνος μετράει», θέλοντας να διακωμωδήσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόωρο τέλος της εκπομπής του. «Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίο να αυτοτρολάρεσαι, να αυτοκανιβαλίζεσαι και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές, μ' αρέσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις και να ξέρεις πως κάθε στιγμή και κάθε μέρα μπορεί να είναι και η τελευταία σου σε αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι ο Κώστας ξέρει πολύ καλά γιατί το είπε και γιατί το έκανε αυτό και γιατί όχι. Είναι μια σταθερή αξία και θεωρώ ότι πάντα θα έχει τη συνέχεια που του αξίζει», τόνισε η ίδια.

