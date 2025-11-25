 Μαρίνα Βερνίκου: Το πάρτι γενεθλίων της με τον Μίλτο Καμπουρίδη!

Ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων διοργάνωσαν η Μαρίνα Βερνίκου και ο Μίλτος Καμπουρίδης το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου.

Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας έκλεισε τα 49 της χρόνια, ενώ ο επιχειρηματίας σύζυγός της γιόρτασε τα 53 του, γεγονός που μετέτρεψε τη βραδιά σε ένα κοινό, οικογενειακό και λαμπερό πάρτι γεμάτο αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τους καλεσμένους στο σπίτι τους, στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Η διακόσμηση, η μουσική και οι γευστικές λιχουδιές που επιμελήθηκαν οι οικοδεσπότες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή, ενώ η διάθεση ήταν ανεβασμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οι φίλοι τους απόλαυσαν τη χαλαρή ατμόσφαιρα, τη μουσική και τις στιγμές γέλιου, που χαρακτήρισαν αυτή τη διπλή γιορτή.

Η εντυπωσιακή, γαλάζια τούρτα τους είχε τα αρχικά «ΜΙΜΑ», εμπνευσμένα από τα ονόματά τους, Μίλτος και Μαρίνα. Η Μαρίνα Βερνίκου πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε η ίδια το «Happy Birthday», χαρίζοντας στο πάρτι μια προσωπική και πολύ ζεστή νότα, ενώ οι καλεσμένοι την χειροκρότησαν θερμά. Το στιγμιότυπο ήταν γεμάτο χαρά, μουσική και συγκίνηση, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο οικογενειακή με την παρουσία των παιδιών τους.

Τα τρία παιδιά του ζευγαριού — ο Γιώργος, η Ντεμήλια και η Ανέζια — ήταν εκεί, σβήνοντας τα κεράκια της τούρτας μαζί με τους γονείς τους, σε μία εικόνα γεμάτη τρυφερότητα και αγάπη. Οι οικογενειακές στιγμές και η κοινή ευχή για χαρά, υγεία και ευτυχία έδωσαν στην βραδιά έναν ιδιαίτερο, προσωπικό χαρακτήρα που ξεχώρισε από κάθε άλλη γιορτή.