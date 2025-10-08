Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη

Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο με υλικές ζημιές που προκάλεσε στη Φιλοθέη, πρότεινε η εισαγγελέας της δίκης.

Ο ηθοποιός, που κατηγορείται για μη συμμόρφωση οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων), ακούσε την απόφαση του δικαστηρίου, που του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ.

Η Εισαγγελέας απέρριψε τα ελαφρυντικά που πρόβαλε ο δικηγόρος του ηθοποιού περί μεταμέλειας, πρότερου έντιμου βίου και προσφοράς του στον πολιτισμό, αλλά και περί προσπάθειάς του να διορθώσει άμεσα τις πράξεις του με την ενημέρωση της ασφαλιστικής και του Α.Τ. Φιλοθέης.

Στη δίκη κατέθεσε ο ίδιος, η συνεργάτιδά του που κάλεσε στο Α.Τ. Φιλοθέης ως μάρτυρας, αλλά και οι γείτονές του που υπέστησαν τις υλικές ζημιές.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μια τσικουδιά» - Τι κατέθεσε στη δίκη

Στη δίκη, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι είχε μια τσικουδιά, ότι δεν έτρεχε και ότι το αμάξι του «έφυγε» από κακό χειρισμό. Ισχυρίστηκε ότι ταράχτηκε από το περιστατικό και ότι δεν ενημέρωσε την αστυνομία γιατί πίστευε ότι θα έλυναν την υπόθεση οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Βασίλης Μπισμπίκης: Κατέβηκα από το αμάξι, είδα ότι δεν υπήρχε άνθρωπος. Κοίταξα τι είχε γίνει. Βρήκα ένα κίτρινο φυλλάδιο, έγραψα το τηλέφωνό μου και σημείωσα "Εγώ το χτύπησα", χωρίς όνομα. Πήγα σπίτι. Σηκώθηκα στις 12:30, πήρα τηλέφωνο την Κατερίνα (συνεργάτιδα), της είπα τι είχε συμβεί και της ζήτησα να καλέσει την Αστυνομία Φιλοθέης και να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή και, μετά την εκπομπή, πήρα την ασφαλιστική. Ήμουν σε αναμονή να μάθω ποιον είχα χτυπήσει. Το αμάξι το πάρκαρα εκεί που παρκάρω πάντα.

Την επόμενη μέρα, ενώ έκανα πρόβα, με πήραν από το Α.Τ. Κηφισιάς.

Οδηγώ τρία χρόνια το αμάξι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο μαντρότοιχος είναι ένα μικρό τοιχάκι, τόσο... Το αμάξι βρήκε και γύρισε. Δεν είχα πιει. Ήμουν σε γιορτή με τσικουδιά, ήπια μία, χόρευα. Δε χρειάζεται να πιω για να κάνω κέφι. Από κακό χειρισμό μου έφυγε το αμάξι. Ήταν 5 το πρωί. Ήξερα ότι θα αργούσε η αστυνομία. Δεν έκατσα για να γλιτώσω τα κανάλια. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο, ήθελα να το χειριστώ υπηρεσιακά, μέσω της συνεργάτιδάς μου.

Εγώ, ό,τι και να κάνω, πέφτουν να με φάνε. Νόμιζα ότι είχαμε κάνει τα πάντα. Ενημερώθηκε η αστυνομία και η ασφαλιστική. Δεν απέφυγα τους ανθρώπους.

Εισαγγελέας: Γιατί δε χτυπήσατε κουδούνι στην πολυκατοικία; Δεν είστε δημόσιος υπάλληλος, τι εννοείτε "υπηρεσιακά";

Δεν γνωρίζετε ότι καλούμε την Τροχαία και δεν φεύγουμε από το σημείο; Πώς θα έβρισκαν τους ιδιοκτήτες, αφού δε δώσατε ακριβή τόπο και χρόνο του ατυχήματος;

Βασίλης Μπισμπίκης: Χτύπησα το κουδούνι, το θυμήθηκα τώρα. Αλλά δεν το άκουσαν... Δεν έχω χτυπήσει ποτέ, δεν έχω εμπλακεί σε άλλο ατύχημα. Δεν ήθελα να πάρει έκταση με τα ΜΜΕ. Δεν ξέρω γιατί το Α.Τ. Φιλοθέης δεν ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες. Μας είπαν να καλέσουμε την ασφαλιστική και όχι την Τροχαία.

Πριν από έναν μήνα μετακόμισα στο σπίτι που μένω τώρα. Πάντα γυρνάω με GPS.

Έκανα λάθος που δεν ενημέρωσα αμέσως την αστυνομία. Δεν ειδοποίησα για να μη γίνει αυτό που έγινε και τελικά τα έκανα χειρότερα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος που βιάστηκα να φύγω από το σημείο. Πίστευα ότι θα τα έλυνε η ασφαλιστική.

Με όλη μου την ψυχή λέω ότι δεν προσπάθησα να τους αποφύγω. Η αστυνομία μού είπε ότι είδαν το όχημα σε κάμερα, έξω από το σπίτι μου, τρακαρισμένο κι έτσι με βρήκαν οι αστυνομικοί. Ήταν έξω από το σπίτι μου.

Ζήτησα συγγνώμη από τους ανθρώπους. Συγγνώμη για την ταραχή που τους δημιούργησα.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν έδωσα διεύθυνση, ήταν λάθος μου» - Τι κατέθεσε η συνεργάτιδά του

Η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή που ήταν και ο άνθρωπος που κάλεσε στο Α.Τ. Φιλοθέης, αφού της το ζήτησε ο ηθοποιός, υποστήριξε ότι ενημέρωσε για το συμβάν, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή διεύθυνση.

Ακολουθεί η κατάθεση της μάρτυρος:

Μάρτυρας: Μίλησα το μεσημέρι του Σαββάτου με τον κύριο Μπισμπίκη και μου είπε "Παρακαλώ κάλεσε το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης. Προκάλεσε ατύχημα στη Φιλοθέη. Έτσι πήρα το Α.Τ. Δεν είπα διεύθυνση, ήταν λάθος μου. Είπα ότι έχει προκληθεί ένα τροχαίο και αν χρειαστεί κάτι κάποιος κάτοικος.

Εισαγγελέας: Και τι, οι κάτοικοι θα έψαχναν σε όλη τη γειτονιά;

Μάρτυρας: Ήταν λάθος μου που δεν έδωσε τη διεύθυνση. Πήρα λοιπόν στο Α.Τ., μίλησα με έναν κύριο, δε ρώτησα το όνομά του. Του είπα ότι ο κ. Μπισμπίκης προκάλεσε ατύχημα, με ρώτησε αν κάλεσα την τροχαία, του είπα ότι δεν ξέρω, αλλά αν ρωτήσει κάποιος κάτοικος είναι ο Μπισμπίκης. Μου είπε ότι οι ασφαλιστικές μεταξύ τους θα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Μου είπε αν καλέσω το 100 θα μπλέξω και να πάρω μόνο τις ασφαλιστικές.

Η υπεράσπιση ζήτησε διακοπή της δίκης προκειμένου να κληθεί ο εν λόγω αστυνομικός και να καταθέσει, αφού δεν υπήρχε καταγραφικό για την καταγραφή της κλήσης.

Από την πλευρά τους, οι γείτονες του ηθοποιού που οι περιουσίες τους υπέστησαν υλικές ζημιές κατέθεσαν και οι τρεις ότι ουδέποτε βρήκαν ενημερωτικό χαρτί με τα στοιχεία του.